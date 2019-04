Takové ve zkratce bylo velikonoční kolo z pohledu regionálních zástupců, které si na následujících řádcích shrneme.

18. KOLO:

Litomyšl – Lanškroun 0:0 (PK 4:5)

Střetnutí nabídlo divákům dva rozdílné poločasy. V tom prvním měli zřetelně navrch hosté, kteří lépe kombinovali, byly důraznější a nebezpečnější. Z čeho vyplynuly jejich šance, standardky a zejména pokutový kop, který ale po faulu na Ptáčka Popelář neproměnil, zaskvěl se brankář Koukola. Po změně stran se začala více prosazovat Jiskra. Poté, co byl v šestnáctce sražen Hašek, dostali i domácí penaltovou výhodu, jenže Kundera s ní naložil také neúspěšně, hrdinou okamžiku byl Ehrenberger. Lanškrounský gólman zachránil svůj tým ještě jednou, to když na něho postupoval osamocený Pešek, souboj „z očí do očí“ vyhrál strážce svatyně. Závěr patřil domácím, ale žádnou ze slibných akcí nedotáhli. V rozstřelu bylo devět exekutorů přesných, Ehrenberger následně vychytal kolegu Koukolu a lídr pořadí byl nakonec přece jen spokojenější.



Fakta – rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 1:2. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Litomyšl: Koukola – Gyömber (78. Tomšů), Hašek, Štoudek, Jireček – Kristek (83. Hromádka), Svoboda, Kundera, Paclík – Zeman (46. Pešek), Folta (46. Severa). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Popelář, Pavelka, Karlík – Doležal (76. Macháček), Kolomý, Krejsar, Sita – Ptáček, Savych (88. Bednář).

Letohrad – Dolní Újezd 3:0

Že se utkání bude vyvíjet očekávaným směrem, to naznačila 5. minuta, Chládkova rána z hranice vápna zapadla s pomocí tyčky za Janeckého. Domácí měli v poli navrch, ale hosté je bojovným výkonem drželi relativně na uzdě. Po přestávce se letohradská ofenziva začala prosazovat stále více, Čada orazítkoval tyč a když se ke slovu dostal ostrostřelec Kabourek, bylo s Újezdskými zle. Jeho dva zásahy zpečetily skóre a dohrávalo se v poklidu.



Fakta – branky: 60. a 66. Kabourek, 4. Chládek. Rozhodčí: Šimek (Ústí nad Orlicí). Hráno bez karet. Diváci: 180. Poločas: 1:0. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán (72. Filip), Kail, Vaniš, Šponar (61. Lorenc) – J. Štěpán, Bartoň (76. Smíšek), Macek, Chládek (76. Hiller) – Kabourek, Čada (76. Trnka). Dolní Újezd: Janecký – P. Frank, Čejka, M. Vomáčka, Pešina – Frňka (72. Jireček), Drahoš, Fulík, Vrabec – Štarman, D. Frank (54. Dvořák).

Svitavy – Heřmanův Městec 6:1

Domácí zápas rozhodli v kvapíkovém tempu. Hned po pěti minutách se v závaru v šestnáctce nejlépe zorientoval Škáva a otevřel skóre, aby jen o chvíli později zahrával stejný hráč trestný kop a Juřík ho prodloužil za záda gólmana. Třetí zásah přidal opět Juřík, po dlouhém Jílkově výkopu utekl a s přehledem zakončil. Poněkud ležérního vstupu Svitav do druhého poločasu využil z brejku Netušil, ale to byla ojedinělá situace. Domácí nadále dominovali, Juřík dokonal hattrick, následně se ujala spolupráce střídajících Kudy s A. Novákem a půltucet gólů završil po obléhání branky Drašar.



Fakta – branky: 8., 21. a 67. D. Juřík, 5. Škáva, 82. A. Novák, 86. Drašar – 52. Netušil. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 1:3. Diváci: 180. Poločas: 3:0. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek, Czehowský, Horák (58. Veselský) – F. Čížek, Drašar, M. Čížek, Bartoš (72. Komínek), Škáva (66. A. Novák) – D. Juřík (75. Kuda). Heřmanův Městec: Jirků – Salfický, Čáp, Dvořáček (61. Musil), Zrůst – D. Jablečník, Mach (72. Voženílek), V. Svoboda, Motl (72. Bleha) – D. Svoboda, Netušil.

Choceň – Moravská Třebová 0:2

Osvědčená taktika Slovanu opět zdárně fungovala. Rychle vstřelená branka, v tomto případe zásluhou Nováka po necelých sedmi minutách hry, a potom snaha o kontrolu hry a eliminaci jakékoli soupeřovy snahy. Což se hostům dařilo. Navíc druhý poločas nabídl velice podobný obrázek, třebovské vedení navýšil Válek a to byl z pohledu Slovanistů ideální scénář. Ti se proti omlazenému týmu Agrie (dohrávalo pět fotbalistů ročníku 2000 a mladších) vyvarovali zbytečných zaváhání a takticky vyspělým výkonem si došli pro důležité vítězství, které je udrželo ve hře o přední pozice v krajském přeboru.



Fakta – branky: 7. Novák, 59. Válek. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 3:0. Diváci: 127. Poločas: 0:1. Choceň: Simon – Coufal, Eisner (83. Voda), Krejza, Lebeda – Matějka (77. Beneš), Zahálka, Vondra (83. M. Gerčák), Novotný, Rozlívka – Klofanda. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Pinkava, Šatník, Strnad – Petrila (46. Bubela), Bednář, Novák, Štaffa, Válek (85. Fógl)– Konečný.

Další výsledky KP Pardubicka:

Třemošnice – Chrudim B 2:2 (PK 3:5)

Fakta – branky: 28. Mejtský, 74. Hejcman – 65. a 78. Čáp. Rozhodčí: Papáček. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Třemošnice: Oswald – Jelínek, Hromádka, Mejtský, Petr – P. Šindelář (59. Šmídl), M. Šindelář, J. Vančura, O. Vančura – Král (77. Černík), Hejcman (90. Forman). Chrudim B: Mrázek – Tlapák, Zikmunda, Drahoš, Kopecký – Rejfek (71. Mašek), Holeček F. (79. Pylyp), Čáp, Friček (56. Holeček V.) – Zrůst, Linhart (61. Vácha).

Žamberk – Česká Třebová 1:2

Fakta – branky: 59. Trejtnar – 40. Švec, 68. Stolín. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 0:1. Žamberk: Ikizgül – Trejtnar (74. Bartoš), Vaňous, Rudolecký, Kotyza – Skoták (59. Kuklík), Ďuriš, Franke, Kos (46. Zach), Jírů – Pavelka. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar (80. Křepela), Krystl, Rataj, Švec – Sejkora, Roušar – Langer (46. O. Ezr), Müller, Grepl – Stolín (84. Gregor).

Luže – Holice 4:5

Fakta – branky: 20. z pen. a 71. Mocanu, 39. a 50. z pen. Kroutil – 31. z pen. a 85. z pen. Jedlička, 42. a 62. Řehák, 53. Řezníček. Rozhodčí: Kvaček (Pardubice). ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (90 + 3. Mocanu). Diváci: 150. Poločas: 2:2. Luže: Janoušek – L. Richter (60. Koukal), Naď, Kapitola (70. Novák), Mocanu – D. Klenor (65. J. Richter), Holub, Roubínek, Veis – Kroutil, Fejl. Holice: Pšenička – Chvála, Kopřiva, Řehák, Velinský (75. Lát) – Růžička (46. Semínko), Jedlička, Řezníček, Křtěn (86. Fotul) – Rožek, Černý.

Hlinsko – Moravany 3:2

Fakta – branky: 27. Kyncl, 70. Solnička, 88. Solnička – 39. Lukas, 71. Beran. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 1:3. Diváci: 100. Poločas: 1:1. Hlinsko: Krčil – Vašek, Nevole, Volf – Klika (90. + 2. Škvrňák), Kyncl, Cach (46. Tulach), Portyš (67. Solnička) – Dostál (90. Gregor), Hlouš, Zub. Moravany: M. Branda – Vařečka (34. Knotek), J. Lukas, M. Lukas, Hurta – Sokol, Beran, Hynek, Komárek – Machatý (84. Čáň), Kříž.

Pořadí:

1. Lanškroun (50), 2. Letohrad (46), 3. Moravská Třebová (46), 4. Litomyšl (43), 5. Hlinsko (39), 6. Svitavy (38), 7. Chrudim B (37), 8. Česká Třebová (35), 9. Holice (33), 10. Luže (30), 11. Moravany (30), 12. Heřmanův Městec (28), 13. Choceň (27), 14. Třemošnice (20), 15. Dolní Újezd (14), 16. Žamberk (12).