Super počin Janova v Jehnědí, Jaroměřice nedaly šanci soupeři z Pomezí

/I. B TŘÍDA/ Poslední porazil prvního! I to se někdy ve fotbalových soutěžích stává, je to jejich kořením a uplynulé kolo nejnižší krajské soutěže toho bylo dokladem. Postaraly se o to Libchavy, které oživily svoje záchranářské naděje vítězstvím nad Sloupnicí, která v posledních týdnech vypadala, že snad už nepřijde o body. Teď přišla nejenom o ně, ale také o dva vyloučené hráče.

TJ Jaroměřice vs. TJ Sokol Pomezí. | Foto: FB TJ Jaroměřice