Radek Halva dnes 20:00

/I. B TŘÍDA/ Rozjela se rovněž nejnižší krajská soutěž fotbalistů a hned její premiérové dějství nabídlo mnohé pozoruhodné výsledky. Želbohu z pohledu Svitavska to nedopadlo zdaleka podle představ. Bodoval jediný tým, a to Bystré v derby Kunčině, jinak se víkend nesl ve znamení porážek. A to pohříchu v nejednom případě dost vysokých.