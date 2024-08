Radek Halva dnes 17:00

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Kdo by to byl řekl… Bystré, které v minulosti nezažívalo v I. B třídě moc povedené podzimy, je po dvou kolech bez ztráty kytičky. Věru milé překvapení pro regionální fanoušky… Zcela na opačném pólu se nacházejí celky Jaroměřice a Třebařova, jimž k úvodnímu bodovému zisku nepomohla ani výhoda domácího prostředí. Třebařovský fotbal se ponořil do černé nejenom kvůli výsledku…