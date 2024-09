Když to padá, je to radost. Nejlépe střílející celek I. B třídy se znovu vytáhl. Březová nevstoupila do okresního souboje proti Bystrému zdaleka optimálně a byl to její brankář, kdo jako první zalovil ve své síti. Jenže domácí se teď prostě mohou o svoje zakončení opřít, na otočku jim stačilo rozmezí čtyř minut, mezi střelce se zapsal i zakrátko osmačtyřicetiletý Eduard Kutlák. Po změně stran přišla ještě pojistka a Březovští si upevnili svoji zatím více než lichotivou pozici.