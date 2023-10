Moravská Třebová – Letohrad 8:4. Branky Slovanu: Tadeáš Ptáček 8.

Moravská Třebová – Polička 9:4. Branky Slovanu: Tadeáš Ptáček 8.

Moravská Třebová – Litomyšl/České Heřmanice 11:1. Branky Slovanu: Tadeáš Ptáček 7.

Suma sumárum, ze 44 branek, které moravskotřebovští mladší žáci dosud vstřelili, jich tamní střelecký objev vstřelil 36, tj. více než 80 procent.

Takže by se dalo říci, že taktika tamního mančaftu je před utkáním v kabině vyřčena jednoduše: Dejte balon Tadeášovi a běžte se radovat!

Ono to ve skutečnosti určitě tak snadné nebude, ale je zřejmé, čí zásluhou se mladí Slovanisté aktuálně vyhřívají na čele krajského přeboru.

„Tadeáš je na svůj věk velmi komplexní hráč. To je vidět, i když hraje za starší kategorii,“ představuje talentovaného svěřence jeho trenér Lukáš Pospíšil.

„Jeho největší přednost je práce s balonem v rychlosti. Ať už krátké kličky, nebo slalom mezi protihráči. Proto většinu svých gólů dává tak, že obejde i brankáře. Jeho perfektní krytí míče je těžké bránit,“ říká trenér a nezapomíná přitom zmínit, že Tadeáš se dokáže prosadit i mezi staršími žáky, i tam už na podzim pětkrát skóroval.

„O střelách ani nemusím mluvit. I když je pravák, tak jeho levá noha je stejně kvalitní. Musím říci, že na svůj mladý věk je jeho střela srovnatelná se střelou u mužů. Proto máme občas strach o naše brankáře,“ usmívá se Lukáš Pospíšil.

A jak se mu s tak talentovaným fotbalistou pracuje? „Tadeáš umí strhnout kabinu. Ať už na trénincích, nebo v zápasech. Občas je trochu otrávený, ale to je dáno spíše tím, že další hráče na stejné úrovni, na jaké je on, nemáme. Jinak je učenlivý, tréninky bere s respektem a pokorou, což by mu do dalších let mohlo nesmírně pomoci,“ je přesvědčen Pospíšil.

Á propos budoucnost… Není pochyb o tom, že jméno Tadeáš Ptáček je na radaru významných klubů z bližšího i vzdálenějšího okolí. Borců, kteří nastřílejí 36 gólů za sedm zápasů, po hřištích moc neběhá. „Strašně bych mu přál, aby se dostal do klubu zvučnějšího jména. Pokud do jeho kariéry nezasáhne zranění, tak pevně věřím, že má talent dostat se vysoko,“ dodal Lukáš Pospíšil.

Do té doby však bude řádit na Slovanu a není žádná důvod si myslet, že by měl ve zbývajících podzimních kolech polevit z nasazeného gólového tempa. Soupeři, třeste se!