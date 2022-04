Trojitý výjezd na cizí stadiony a z něho třetinová úspěšnost. To bylo ve zkratce víkendové pokračování nejvyšší krajské fotbalové soutěže z pohledu reprezentantů Svitavska. O tu pozitivní třetinu se postarala litomyšlská Jiskra a potvrdila nárůst formy z posledních týdnů. Výhra z Pardubiček, nadto s čistým kontem, má vysokou hodnotu bez ohledu na to, že ji lze vzhledem k průběhu zařadit mezi šťastné. Trochu štěstí potřebovaly Svitavy v Horních Ředicích a protože ho neměly, tak po smolném vlastenci prohrály v zápase, který nabídl vážnějších brankových příležitostí ještě méně než pověstného šafránu.

Pardubičky – Litomyšl 0:2

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Potkalo nás to, co potká v sezoně každého. Po celé utkání jsme měli jednoznačně navrch, jenže naše produktivita byla na bodu mrazu. Šancí jsme si sice vypracovali dost, ale proměnit jsme neuměli žádnou a vrcholem bylo, když jsme nedokázali dát ani pokutový kop, který zahodil Norek. Naopak hosté, kteří po celé utkání tahali spíše za kratší konec a na naši polovinu se dostávali minimálně, tak po dvou našich hrubých chybách vstřelili dvě branky. Z našeho pohledu zvítězil šťastnější, nikoliv lepší tým. Výkon nebyl špatný, ale to nejdůležitější, góly, tomu chybělo. Musíme dát hlavy nahoru, ponaučit se z chyb a jít dál.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po zlepšených výkonech v minulých kolech jsme zajížděli do Pardubiček. Věděli jsme, že nás tam nečeká vůbec nic lehkého, protože Pardubičky se zlepšují zápas od zápasu. My navíc odjeli bez šesti hráčů a museli nám opět vypomoci dorostenci. Soupeř od začátku potvrzoval velkou kvalitu na všech postech, byl lepší v kombinaci i pohybu. My jsme přežili několik nebezpečných situací a po chybné rozehrávce domácích se nám podařilo dostat do vedení. Těsně před koncem poločasu jsme přežili i pokutový kop soupeře. Do druhého poločasu jsme hru vysunuli o kousek výše, abychom soupeři nedali klid na rozehrávku. Částečně se to sice podařilo, ale bohužel jsme získané míče rychle ztráceli a nedokázali si odpočinout na míči a hru zklidnit. Paradoxně nám znovu další špatnou rozehrávkou pomohl soupeř, přidali jsme druhý gól a utkání se pouze dohrávalo. Jestliže jsme v předchozích kolech mohli říci, že jsme měli smůlu, tak tentokrát se na nás usmálo štěstí a odvezli jsme si cenné tři body. Klukům náleží poděkování za odpracovaný zápas.

Horní Ředice – Svitavy 1:0

Petr Rydval, trenér SK FK Horní Ředice: Narazili jsme na velmi dobrého soupeře, který byl v prvním poločase lepší. Po přeskupení rozestavení jsme hru vyrovnali a silou vůle vyhráli. Náš tým ukázal, že má charakter.

Sedmdesát minut bojoval v deseti, přesto Boršov senzačně vyloupil Morašice

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Dá se říci, že v prvním poločase jsme měli více ze hry, ale bohužel jsme mezi tři tyče prakticky nevystřelili, byly z toho pouze náznaky příležitostí a několik závarů po standardních situacích. Úvod druhé půle jsme nezachytili, soupeř se začal tlačit více dopředu a přehrával nás, ale také bez vyložených šancí. Rozhodnutí padlo v 65. minutě po dlouhém nákopu do křídelního prostoru, odkud přišel opakovaný centr před branku, kde se jej na přední tyči snažil David Jukl odhlavičkovat, ale nešťastně ho usměrnil do vlastní sítě. Hned po obdržené brance zahráli domácí ve svém vápně zjevně rukou, penalta se však nepískala. Závěr zápasu byl ve znamení našeho tlaku, jenomže pořád platilo, že Lindra v brance jsme pořádně neprověřili. Byla tam řada zajímavě rozehraných akcí po stranách hřiště, ale nepřišel odtamtud snad jediný dobrý míč do nebezpečného prostoru v šestnáctce, všechno si to zkušený ředický gólman posbíral. Remíza by tomuto utkání určitě slušela. My jsme bez pořádné střely na branku nebodovali, domácí bez pořádné střely zvítězili.

Choceň – Moravská Třebová 2:0

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Na začátku utkání jsme se hledali. Soupeř byl nebezpečný, ale vstřelit vedoucí gól jsme mu nedovolili. Poté se karta začala postupně obracet a přicházely naše gólové šance. Utkání jsme dostali pod svoji kontrolu, vstřelili dvě pěkné branky a došli si pro výhru.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Z obou stran se jednalo o bojovné utkání, které se zpočátku odehrálo převážně mezi šestnáctkami. První stoprocentní šanci jsme měli my, ale Novák po samostatném úniku trefil gólmana do nohy. Potom zahrozili domácí, kopali i penaltu, kterou brankář Jaroševič chytil. V závěru poločasu jsme po rychlém rozehraném autovém vhazování inkasovali po pěkné střele z hranice vápna. Po změně stran jsme se snažili o vyrovnání, místo toho přišel rychlý protiútok soupeře a branka na 2:0. Do konce zápasu jsme byli ještě několikrát v dobrých pozicích k zakončení, výsledek mohl být pro nás příznivější, bohužel jsme však hráli bez hrotového útočníka, těžko jsme se prosazovali do šancí a když ano, tak jsme je nedokázali proměnit. V tom byl soupeř lepší.

22. KOLO: Rohovládova Bělá – Třemošnice 0:4 (0:2). Branky: Šmídl 2, Jelínek, P. Šindelář. Choceň – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Fikejz, Gronych. Česká Třebová – Heřmanův Městec 2:1 (0:0). Branky: Vaňous, vlastní (Zrůst) – Turina. Pardubičky – Litomyšl 0:2 (0:1). Branky: Folta, Urban. Horní Ředice – Svitavy 1:0 (0:0). Branka: vlastní (D. Jukl). Luže – Chrudim B 3:5 (1:3). Branky: vlastní (D. Kopecký st.), Prouza, Fejl – Fikejz, Linhart, D. Kopecký st., Zrůst, Havránek. Holice – Lanškroun 2:5 (2:3). Branky: Václavek, Jedlička – F. Ptáček 3 (1 z pen.), Pecháček, Š. Kolomý. Proseč – Moravany 0:3 (0:0). Branky: M. Lukas, Knotek, Švadlenka.