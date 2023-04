I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE/: Rovněž program druhé nejvyšší krajské soutěže fotbalistů byl o víkendu poznamenán špatným stavem hracích ploch, což si v Českých Heřmanicích, Proseči a Jablonném nad Orlicí vynutilo odložení naplánovaných zápasů. Výsledky znovu potvrdily, jak dramatický bude boj o udržení. Po porážce v divoké přestřelce s Tatenicí se ně něj naplno přihlásil i Dolní Újezd.

Sokol Dolní Újezd vs. Sokol Tatenice. | Foto: Deník/Radek Halva

Dolnoújezdský Sokol potvrdil k nemilému překvapení svých fanoušků, že na jaře zatím vcelku nemá problém góly dávat, jenže jich příliš mnoho inkasuje. Půl hodiny to z jeho pohledu vypadalo skoro „bez mráčku“, protože sice jako první skóroval tatenický Tareš, ale potom se střeleckého slova chopil Lukáš Jireček, dvěma góly se postaral o rychlý obrat a třetí zásah připravil kolegovi R. Vanatovi. „V této části zápasu naše hra měla šťávu, myšlenku a snad i lehkost. Třetí vstřelená branka nás uklidnila, bohužel až moc. Aktivita a nasazení z naší hry postupně mizely,“ říkal k průběžnému stavu 3:1 újezdský klubový sekretář Jan Kabrhel. Hosté ožili a do poločasu bylo vyrovnáno, zejména klasický „šatnář“ Hubálka po rohovém kopu s domácími zle otřásl.

Mnoho let to trvalo, ale Svitavy se opět dočkaly vítězství na lanškrounské půdě

Což se projevilo po změně stran, po dobře sehraném výpadu přesně hlavičkoval nepokrytý D. Tareš, zkompletoval tím hattrick a bylo to 3:4. Snahu domácích o vyrovnání potom brzdila kupa nepřesností v kombinaci a když se na dostřel přece jen dostali, nechali vyniknout gólmana Herzoga. Až v 85. minutě se na levé strany přes několik protihráčů uvolnil Frňka a posadil ideální centr na hlavu P. Franka – 4:4. Ještě však nebyl konec, zápas se kvůli předešlým prodlevám nastavoval a v páté minutě „přes čas“ si za obranu naběhl M. Knápek, v úniku udělal kličku brankáři Váněmu a z úhlu poslal balon do jeho odkryté svatyně. Pohroma pro Dolní Újezd byla dokonána, naopak tateničtí fotbalisté jásali z prvních jarních bodů a ukončení bolavé série těsných porážek.

Utkání Poličky se Skutčí bylo přeloženo na umělou trávu do Svitav a svěřencům Romana Kysilka šlo toto prostředí k duhu. Výhra nad velmi silným soupeřem má punc ohromné důležitosti. „Myslím si, že nám menší hrací plocha vyhovovala. Herně nám vyšel hlavně první poločas, byli jsme dostatečně důrazní, včas jsme přistupovali k protihráčům a i když jsme inkasovali, tak to bylo z jediné vážnější šance soupeře, kterou jsme mu navíc připravili sami. My jsme měli možností daleko více, ale kluci jsou bohužel ve stresu a pod tíhou zodpovědnosti neproměnili ani ty největší. Po změně stran Skuteč pozměnila svoje rozestavení a hra byla vyrovnaná. Utkání rozhodl Mirek Stejskal, který dal dvě branky, přičemž další dvě tři gólovky zahodil. Přiznám se, že po vyrovnání na 2:2 jsem ve vítězství už moc nevěřil, ale on znovu prokázal svoje individuální schopnosti a umění udělat si prostor ke střele a těsně před koncem nám zajistil tři body. Musím pochválit celé mužstvo, po stránce nasazení jsme zahráli na sto procent,“ vyjádřil se poličský kormidelník.

Na sedmnáctý pokus se to konečně podařilo. Horní Újezd okusil vítěznou radost

Na dno tabulky znovu klesla ústecká rezerva, která i v posíleném složení padla na trávníku vedoucího Prosetína. V prvním poločase se toto střetnutí změnilo v penaltovou show, když skóre otevřel hostující Špatenka a vývoj obrátil ještě do přestávky dvakrát přesně střílející domácí Vodvárka a ve všech třech případech to bylo z pokutových kopů za fauly ve vápně! Ústí po pauze vyvinulo velkou snahu o srovnání a mělo kombinačně navrch, jenže v největší šanci orazítkoval Stránský jen tyč. V závěru při hře hostů na riziko přišly chyby v rozehrávce soupeřem nemilosrdně potrestané a porážka, jejíž výše je vzhledem k obrazu hry hodně krutá, ale na to se historie ptát nebude. Totožným výsledkem 4:1 skončilo také měření sil mezi Zámrskem a Svitavami. Klíčovou pasáží tady byl nástup do druhého poločasu, kdy domácí dvěma slepenými trefami odskočili na 3:0 a zápas potom s přehledem dovedli k vítězství.

I. A TŘÍDA – 18. kolo: Prosetín – Ústí nad Orlicí B 4:1 (2:1). Branky: Vodvárka 2 (obě z pen.), Tichý, Filipi – Špatenka z pen. Polička – Skuteč 3:2 (1:1). Branky: Stejskal 2, Poul – Felkl, Novotný. Dolní Újezd – Tatenice 4:5 (3:3). Branky: L. Jireček 2, R. Vanat, P. Frank – D. Tareš 3, Hubálek, M. Knápek. Zámrsk – Svitavy B 4:1 (1:0). Branky: Rožek 2, Novák, Podmajerský – Škáva.

Zápasy Proseč – Letohrad B, Jablonné nad Orlicí – Luže a České Heřmanice – FC Jiskra 2008 byly odloženy.