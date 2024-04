/OSOBNOST DENÍKU/ Fotbalisté Janova mají za sebou úspěšný vstup do jarních bojů v krajské…

„On ten výsledek zápasu s Lanškrounem byl mnohem sympatičtější než předvedená hra, jakou jsme se prezentovali. Samozřejmě za výsledek 4:0 jsme byli velice rádi, především kvůli domácím fanouškům a zisku tři bodů,“ vrací se Václav Dufek k výsledkově vydařenému duelu. Týden nato opět doma však Březovští ztratili nad slibně rozjetým duelem s Jaroměřicemi postupně kontrolu a nebýt svého top střelce, se zlou by se zřejmě potázali. „První vstřelená branka padla po rychlé kombinaci a přihrávce za obranu, zbývalo mi jenom překonat brankáře, což se povedlo kličkou do pravé strany a skórováním do odkryté branky. Vyrovnávací trefa vstřelená v 90. minutě padla po standardní situaci a důrazu v pokutovém území. Nešlo o gól pohledný, za daných okolností ovšem velice cenný,“ usmívá se třicetiletý fotbalista od řeky Svitavy.

Za rozeného kanonýra se nepokládá, nicméně vzhledem k postup, na kterém v současné době nastupuje, je jasné, že se od něho nějaký ten gólový přísun očekává. „Prožil jsem i několik tříbrankových zápasů, primárně v mládežnických kategoriích, v těch seniorských taková četnost není. Jedním z takových byl i ten s Lanškrounem, ovšem tam mi jednu trefu sudí neuznal. Každopádně utkání, kdy se podaří vsítit třeba hattrick, vnímám jako výjimečné, přeci jen nejde o počin, který se opakuje na týdenní bázi, ať v soutěžích amatérských nebo profesionálních. Aktuálně nastupuji na pozici hrotového útočníka, u něhož se se střílením branek počítá a vyžaduje se to. Ovšem stejnou vnitřní radost prožívám, i když připravím gólovou příležitost pro spoluhráče. Na prvním místě je vždy týmový úspěch,“ zdůrazňuje hráč, který je březovským barvám věrný prakticky po celou svoji kariéru.

„Popravdě se ke vstřeleným brankám nijak neupínám. Ovšem jedna trefa mi v paměti utkvěla, a to z ročníku 2020/2021 ve venkovním utkání se Semanínem, kde se mi podařilo po rohovém kopu soupeře získat míč u vlastní branky, proběhnout celé hřiště a skórovat. Což si myslím, že se nebude nikdy opakovat, jelikož mé rychlostní schopnosti každý rok upadají… V zápase jsme tenkrát zvítězili po penaltách,“ uchoval si Václav Dufek vzpomínku na pěkný fotbalový moment z nedávné minulosti.

Jak bylo řečeno, uhrála Březová ve třech kolech devět bodů, takže spokojenost? „Osobně jsem ve skrytu duše věřil, že z úvodních tři utkání získáme devět bodů. Když vezmu v potaz marodku, která nás od prvního utkání trápí, můžeme se ale bavit o vydařeném vstupu do jarních bojů. Co se týká zlepšení výkonnosti oproti podzimu, budu v hodnocení velice opatrný a navážu na jednu z předešlých odpověď. Naše hra má spoustu prostoru pro zlepšení, hlavně v kombinaci směrem dopředu,“ nestaví si Dufek vzdušné zámky. Je si totiž vědom toho, že odstup Sokola od ožehavého pásmu není pořád nikterak výrazný. „Vzhledem k vyrovnanosti soutěže nás může potkat situace, kdy budeme bojovat o záchranu. Z mého úhlu pohledu ale věřím, že jsme schopni usilovat o umístění v elitní pětce této skupiny. Od jisté chvíle však neřeším ani tak umístění v tabulce, jako samotnou radost z pohybu a kopané jako takové,“ poznamenal autor čtyř jarních zásahů do černého.

Jak je v této rubrice zvykem, ani Václava Dufka neminula otázka na boj o titul ve Fortuna:lize a očekávání od české reprezentace na letním Euru v Německu. „Nerad bych Plzeň podceňoval, ale domnívám se, že o titul si to rozdají pražská S. A protože jsem od útlého dětství fanouškem Slavie, tak věřím, že letošní mistrovský titul bude putovat právě do Edenu. A téma Euro? Očekávám, že se česká reprezentace bude prezentovat útočným bojovným fotbalem, který jí zajistí postup ze skupiny dále do vyřazovacích bojů. Po přípravných utkáních s Norskem a Arménií jsem ovšem na vážkách, ač se jednalo o zápasy s vítězným koncem,“ uvedl Václav Dufek.