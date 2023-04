KRAJSKÝ PŘEBOR: Důležité vítězství v boji o záchranu nejvyšší krajské soutěže vybojovali ve středečním dohrávaném střetnutí českotřebovští fotbalisté. Zásluhou vydařeného nástupu do druhého poločasu zdolali nejtěsnějím poměrem branek litomyšlskou Jiskru a přece jenom se vzdálili od mimořádně našlapaného závěru tabulky. Hosté prohráli na jaře už potřetí a nevyšel jim pokus o návrat na třetí místo.

KRAJSKÝ PŘEBOR – dohrávka 17. kola:

Česká Třebová – Litomyšl 2:1 (0:0)

Branky: vlastní (Štoudek), Borek – L. Severa.

František Dvořák ml., trenér FK Česká Třebová: Podařilo se nám opět porazit tým z popředí tabulky, a to hlavně díky nástupům do obou poločasů. Po našem dvoubrankovém vedení hosté hru zjednodušili a soustředili se zejména na standardní situace. Vzhledem k tomu, že se nám nepodařilo vedení pojistit třetí brankou, bylo utkání napínavé do samého konce. Vítězství je podle mého názoru zcela zasloužené, protože kluci předvedli, jak se hraje o záchranu, a bylo jasně patrné, jak si za výhrou jdou.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání se odehrálo na složitém terénu, oběma mužstvům se nedařilo kombinovat a tak se jednalo spíše o boj než o fotbal. První poločas se odehrál mezi vápny bez jakékoli vážnější situace. O poločase jsme si říkali, že musím zůstat obezřetní a hrát jednoduše. Bohužel tentokrát se pokyny hned na začátku druhé půle minuly účinkem. Po nedohrané situaci a špatném vystoupení našeho hráče jsme si do branky sami srazili centr soupeře a pár minut nato jsme po naší špatné rozehrávce inkasovali podruhé. Prostřídali jsme, hru otevřeli a všechny síly vrhli do ofenzívy, nicméně do 75 minuty jsme si žádný souvislejší tlak nevytvořili. Poté po se nám po sérii standartních situací podařilo přece jenom snížit, ale to bylo bohužel vše. Měli jsme tam ještě dvě velmi služné možnosti ze standardek, ale soupeř je s vypětím všech sil ubránil. Nutno podotknout, že ze hry jsme si nevytvořili prakticky nic, soupeř byl malinko šťastnější, proměnil dvě šance po našich hrubkách a zaslouženě proto zvítězil.