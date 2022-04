Utkání Sokola na půdě svitavského béčka totiž proměnil ve svoji vlastní show. Postaral se o všechny čtyři góly hostů a protože soupeř na to neměl žádnou odpověď, vzešlo z toho konečné jednoznačné vítězství Dolnoújezdských v poměru 4:0. Možná tedy pohodlnější vstup do jarních bojů, než si samotní hráči představovali…

„Vzhledem k tomu, že to byl první zápas jarní části, tak jsem s výsledkem spokojen a myslím, že takto mohu hovořit za celý náš tým. Ten ve Svitavách předvedl dobrý výkon,“ okomentoval okresní derby Petr Štarman.

Patří mezi fotbalisty, na které v Dolním Újezdu v útočné fázi velmi spoléhají, ostatně už na podzim se devětkrát střelecky prosadil. Nicméně čtyři trefy do černého, to je přece jenom něco výjimečného. „V I. A třídě je to moje premiéra, ale jeden čtyřgólový zápas už se mi povedl v našem B týmu. Bylo to v derby proti Hornímu Újezdu,“ připomněl zakrátko pětadvacetiletý hráč svoje podobně úspěšné vystoupení v tradičně prestižní sousedské bitvě před několika lety.

Petr Štarman (v bílém dresu, č. 9).Zdroj: Deník/Radek Halva

Zpět ale do Svitav. Zápas se tam hrál na umělé trávě. Co Petr Štarman a tento povrch, mezi fotbalisty ne vždy úplně populární, ale takový, bez něhož si v současnosti nelze zimní a časně jarní období představit? „Na umělé trávě jsme absolvovali zimní přípravu a tři přátelská utkání, tak na ni jsem zvyklý, ale mezi moje oblíbené tento povrch nepatří,“ přiznává.

Výsledek úvodního jarního kola byl do jisté míry překvapením z toho důvodu, že Dolnímu Újezdu se na podzim o poznání lépe dařilo doma, ve venkovních zápasech byly jeho výkony většinou ze slabšího soudku. Vítězství ve Svitavách bylo jeho teprve druhé v sezoně z cizího hřiště. „Z venkovních utkání je důležitý každý bod, jsem proto rád, že se nám ze Svitav povedlo přivézt všechny tři. A věřím v další výhry na hřišti soupeřů,“ doufá Štarman, že povedené představení bylo první „vlaštovkou“ z řady dalších.

Ostatně Dolní Újezd má soutěž velmi zajímavě rozehranou. Vedoucí dvojice Libišany a Lázně Bohdaneč se jeví jako nedostižná, ale další pořadí je mimořádně vyrovnané a třetí příčka je mezi jinými výzvou rovněž pro svěřence trenéra Jiřího Čejky. „Na jaře budeme rádi, když se nám podaří udržet v horní části tabulky,“ zůstává opatrný aktuálně třetí nejlepší střelec krajské I. A třídy.