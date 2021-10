Vedoucí dvojice je nadále ve složení Lázně Bohdaneč – Libišany a hned za nimi se nachází Dolní Újezd. Takový je po deseti kolech pohled do tabulky krajské fotbalové I. A třídy. Újezdští nyní s převahou zvládli domácí vystoupení proti vysokomýtské rezervě.

Vyšel jim nástup do zápasu, účet záhy otevřel Martin Vomáčka po centru Frňky a po dvaceti minutách to bylo 3:0. Za hosty nejvíce hrozil nebezpečný Sedlák, brzy po návratu z kabin proměnil nařízený pokutový kop a v dalším průběhu hned dvakrát orazítkoval břevno. To však bylo poté, co se autor první branky Martin Vomáčka postaral o nejpozoruhodnější moment utkání, když skóroval po padesátimetrovém sprintu. Výhru zpečetil Štarman a na hřišti v Bořkově zavládla spokojenost. „Zasloužená výhra, solidní výkon a tři body, co více si přát. Tím spíše, že v závěru podzimu nás čeká těžký los, za týden cestujeme do Přelouče a následně k nám přijedou Libišany,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel.

PROMARNĚNÁ ŠANCE

Polička si v nedělním dopoledni nepřivezla z Letohradu ani bod. Přitom měla od 31. minuty po vyloučení Krejčího výhodu jednoho muže v poli navíc, jenomže dlouhatánskou „přesilovku“ nejen, že nedokázala využít, ale navíc těsně před posledním hvizdem rozhodčího sama inkasovala. Porážka 2:3, další rána na solar, jako by jich na podzim nebylo dost… „To, že byl Letohrad v deseti, neznamená, že byl horší, naopak, kombinačně se nám vyrovnal. Rozdíl byl ve využívání šancí. Soupeř to dokázal, my ani z vyložených situací ne. Za stavu 2:2 jsme měli možnosti na to, abychom zápas rozhodli. Rozhodnout se dal, ale naše nekvalita v zakončení a někdy i smůla to nedovolily. Naopak domácí nás v závěru trochu zamkli a přidali třetí branku. Kdybychom byli schopni dát gól, tak nemusíme hledat chyby jinde, ale když se netrefíme ani do prázdné svatyně, je to těžké. Takhle se ode dna skutečně neodrazíme,“ povzdechl si vedoucí mužstva Jarmil Andrle.

Svitavské béčko mělo za sebou zdařilé domácí počiny, ovšem nyní v Ústí nad Orlicí narazilo. Ne snad herně, ale výsledkově určitě, domácí vyhráli 3:0, když stejný poměr platil již v polovině hrací doby. „Rozdíl ve skóre je pro nás krutý. Za stavu 0:0 jsme nedali dvě stoprocentní šance a domácí potom ještě v prvním poločase rozhodli o výsledku. Dokonale tak potrestali naši naivitu a nedůraz při bránění standardních situací. Herně byl zápas vyrovnaný, ale za naše chyby v defenzivě a lehkomyslnost v koncovce jsme byli tvrdě potrestáni,“ zlobil se svitavský trenér Milan Janko. Ten určitě nemohl pochválit D. Svobodu, který se nechal za strčení do soupeře vyloučit.

11. KOLO: Žamberk – Libišany 1:3 (1:2). Branky: 39. Huška – 17. a 57. Chmelík, 27. Outrata. Rosice nad Labem – Tatenice 4:4 (3:0). Branky: 16. a 34. Šenkýř, 40. Jiří Růžička, 59. Fidler z pen. – 49. a 85. Kristek, 51. a 88. D. Tareš. Dolní Újezd – Vysoké Mýto B 5:1 (3:0). Branky: 6. a 53. M. Vomáčka, 14. a 86. Štarman, 22. Fulík z pen. – 49. Sedlák z pen. Letohrad B – Polička 3:2 (2:2). Branky: 14. a 41. Šplíchal, 88. Vencl – 29. L. Boháček, 43. Hynek. Ústí nad Orlicí B – Svitavy B 3:0 (3:0). Branky: 15. a 45. Pinkava, 30. Petscher. ČK: 0:1 (66. D. Svoboda). Lázně Bohdaneč – Zámrsk 3:1 (1:1). Branky: 35. Klátil, 52. Markl, 53. Koblížek – 19. T. Houžvička. FC Jiskra 2008 – Přelouč 2:1 (0:0). Branky: 75. a 90. Šmolík – 63. Voženílek.