Všechno špatně. Kam se člověk podíval o víkendu v krajském přeboru, tam viděl prachbídné vystoupení v podání svitavského reprezentanta. Za to, co trojice předvedla, se body do tabulky nedávají. Co je zarážející, to byla také skutečnost, že všechny tři celky měly větší nebo menší potíže se složením sestavy a trenéři spíše než aby dumali nad optimálním složením týmu, tak sčítali absence. To však nemůže sloužit jako jednoduché vysvětlení, pořád v každém z nich zůstal dostatek kvality na to, aby se na hřišti prezentovaly nepoměrně lépe.

Moravany – Moravská Třebová 2:0

Tomáš Fišer, trenér TJ Sokol Moravany: Pro nás se jedná o důležité vítězství nad týmem, který se pohybuje v horní polovině tabulky. Naši hráči měli dobrý vstup do obou poločasů, kdy hráči předváděli to, co po nich v utkáních chceme. Přibrzdil nás silný déšť, kdy jsme dovolili soupeři dostat se do zakončení. Těší nás čisté konto, které jsme podpořili velmi kvalitním výkonem.

Ani početní výhoda nepomohla. Jevíčko tentokrát zůstalo na střeleckém suchu

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Z naší strany se jednalo o nepovedené utkání. Máme problémy s docházkou na tréninky i zápasy, kromě jiného nám chyběli stopeři, takže jsme museli přeskupit obranné řady. A ty nám vyhořely hned v úvodních minutách prvního i druhého poločasu. Za dané situace jsme přijeli s cílem neprohrát, ale ani to jsme nesplnili. Směrem dopředu zahrozil pouze Bednář, který dvakrát nastřelil břevno, jednou ze standardní situace a podruhé z rychlého protiútoku. A to bylo všechno, co jsme vyprodukovali. Soupeř byl viditelně nažhavený na svoje první vítězství v sezoně a jakmile vycítil, že my jsme slabší než obvykle, tak si za ním odhodlaně šel a díky většímu důrazu naši hru téměř eliminoval.

Přelouč – Litomyšl 1:0

Leoš Cirkl, trenér FK Přelouč: Náš tým tentokrát podal kolektivní výkon, který byl podpořený bojovností a nesmírnou snahou konečně doma zabodovat. Všichni hráči podali dobrý výkon. Musím hráče pochválit, bylo to zasloužené vítězství našeho týmu.

Zdroj: Youtube

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V Přelouči jsme předvedli jeden z nejslabších výkonů, co pamatuji. Nechytili jsme začátek utkání a už jsme do něho nedokázali naskočit zpátky. Chybělo nám potřebné nasazení, pohyb, důraz. Nejspíše jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám, protože jsme si za celý zápas nevytvořili snad ani náznak brankové příležitosti. V ofenzivní části jsme byli naprosto sterilní. Určitě se ani nemůžeme vymlouvat na četné absence, protože i tak jsme měli dostatek hráčů, kteří by měli zvládnout utkání výrazně lépe. Bohužel jsme ho nezvládli a tak domácím stačily bojovnost a chuť k tomu, aby jednu branku vstřelili a zcela zaslouženě zvítězili. O víkendu máme možnost vše napravit v zápase s Chocní, budeme ale muset o sto procent přidat.

Horní Ředice – Svitavy 2:0

Petr Rydval, trenér FK Horní Ředice: Zápas se nám herně moc nevydařil. O to cennější a pozitivní je další výhra bez inkasované branky.

Trenér Radovan Kroulík a jeho asistent Tomáš Kroulík. Nikoho jiného neměly Svitavy v Horních Ředicích připraveného na lavičce na střídání.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Zápasu předcházela vydatná průtrž mračen a hrálo se na těžkém podmáčeném terénu. Domácí nás od začátku přehrávali, byli rychlejší, přesnější v kombinaci, silnější a důraznější v osobních soubojích, ve kterých nás dokázali přetlačit. Navíc vstřelili docela brzy po centru z levé strany vedoucí branku a i v dalším průběhu byli nebezpečnější a dokázali si vytvářet šance, zatímco my do poločasu vyslali na gólmana Lindra jedinou propagační střelu. Podobné to bylo ve druhém poločase, kdy Plašil zvýšil z dorážky na 2:0. Potom soupeř prostřídal a hra se přece jenom vyrovnala, občas jsme dokázali i slušně zakombinovat, ale ve finální fázi jsme se prakticky neprosadili a ojedinělé střelecké pokusy, pokud jsme se k nim dostali, pokryl Lindr bez potíží. Ani několik závarů v naší šestnáctce k další změně skóre už nevedlo. Domácí zvítězili zaslouženě, byli lepším mužstvem.

6. KOLO: Choceň – Holice 3:2 (3:1). Branky: Coufal, Vychytil, Štanglica – Řezníček, Prokop. Přelouč – Litomyšl 1:0 (0:0). Branka: Husák. Moravany – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Pinkas, Švadlenka. Pardubičky – Vysoké Mýto B 1:1 (0:0). Branky: Svoboda – Jeníček. ČK: 0:1 (D. Ráliš). Lázně Bohdaneč – Libišany 1:2 (0:1). Branky: Nepivoda – O. Kraják, Jošt. Heřmanův Městec – Česká Třebová 1:0 (0:0). Branka: Jablečník. Lanškroun – Třemošnice 2:2 (1:0). Branky: F. Ptáček 2 – Forman, Kodeš. Horní Ředice – Svitavy 2:0 (1:0). Branky: Morávek, Plašil.