Zatímco Libišany hlavně zásluhou střelecky disponovaných bratrů Krajákových deklasovaly tým FC Jiskra 2008 a Lázně Bohdaneč uspěly ve Svitavách, tak celky na dalších pozicích (Dolní Újezd, Letohrad B) nyní prohrávaly.

Duel na půdě svitavského béčka zvládl lídr tabulky z Bohdanče především díky lepší střelecké produktivitě. „Po týdnu od našeho zápasu v Ústí nad Orlicí nastal opět stejný scénář. I když byl soupeř lepší, nemyslím si, že jsme měli prohrát o tři góly,“ vyjádřil se svitavský trenér Milan Janko. „Ale hrát proti silné Bohdančí, dostat branku hned ve druhé minutě a ještě po vlastním rohovém kopu, pak opět neubránit standardní situaci, ke které ani nemělo dojít, ještě nabídnout penaltu – to se hraje velice těžce,“ konstatoval svitavský kormidelník. „Nezbývá mi než doufat, že příště v Žamberku budeme daleko zodpovědnější a neuděláme tolik chyb,“ doplnil.

„Byl to pro nás tvrdý oříšek. Domácí nás poslali na malé hřiště, kde byl navíc špatný terén, od první minuty se tlačili do útoku a snažili se nás hned od začátku zaskočit. My ale směrem dozadu hráli pozorně a navíc jsme hned z prvního protiútoku vstřelili branku. Obraz hry se nezměnil až do vyloučení na obou stranách. Více prostoru potom svědčilo nám. Od té chvíle jsme byli lepším týmem,“ glosoval utkání vedoucí bohdanečského mužstva Jan Uhlíř. Oba soupeři hráli v deseti od 38. minuty, do sprch zamířil faulující Zvára i „Zorro mstitel“ Kejmar.

Šlo to ztuha, ale povedlo se. Poličští hráči zapsali o víkendu druhé vítězství do tabulky krajské I. A třídy, když na domácí půdě udolali soupeře z Tatenice nejtěsněji 1:0 brankou Tomáše Švece ze 70. minuty. Ne, že by to samo o sobě bylo na kdovíjaké jásání, poličská situace je nadále značně nelichotivá, nicméně výhra se počítá a ve zbývajících podzimních kolech tak bude pořád o co hrát. „Tři body jsou tím nejpodstatnějším z tohoto zápasu. Vyhrát jsme si z celkového pohledu zasloužili, i když jsme si to protrpěli,“ uvedl vedoucí poličského mužstva Jarmil Andrle. „Předvedená hra nebyla optimální. Kluci fotbal hrát nezapomněli, ale svazuje je tíha zodpovědnosti. I když jsme hráli proti deseti, tak bylo jasně vidět, jak je strach o výsledek svazující. Dát gól hned ze začátku, možná mohlo být všechno klidnější. Jeden šťastný nakonec padl, snad se to díky tomu trochu zlomí,“ věří Andrle.

Dvakrát se červenalo také v Zámrsku a znovu se jednalo o klasickou situaci: faul – oplácení. Jedna ku jedné to skončilo nejenom na vyloučení, ale i na góly, protože na brzkou vedoucí trefu žambereckého Langa odpověděl v samotném závěru Csernyanszký a zúročil tím velkou snahu domácích o vyrovnání. Další orlické derby se hrálo v Letohradu a stalo se kořistí ústeckého béčka. Áčkař Galus se pod výsledek podepsal hattrickem a jeho celek po více než rozpačitém startu do sezony natahuje úspěšnou sérii a stoupá tabulkou. Dolní Újezd zůstal v Přelouči střelecky na suchu, takže aby mohl bodovat, musel by udržet nulu vzadu. Což se mu více než osmdesát minut dařilo, potom se ale trefil domácí Novák a dlouhá újezdská cesta domů nebyla veselá. Proti poslednímu celku tabulky splnilo jasně daný úkol vysokomýtské béčko, v utkání s Rosicemi mělo navrch, což se odrazilo na poměrně bezpečném vítězství.

12. KOLO: Letohrad B – Ústí nad Orlicí B 1:4 (0:3). Branky: 72. J. Černohous – 16., 45. a 80. Galus, 12. Procházka. Přelouč – Dolní Újezd 1:0 (0:0). Branka: 83. Novák. Vysoké Mýto B – Rosice nad Labem 3:0 (2:0). Branky: 33. Podmajerský, 42. Sedlák, 73. Vařečka. Libišany – FC Jiskra 2008 7:1 (5:0). Branky: 6., 56. a 62. L. Kraják, 22. a 30. O. Kraják, 19. Záruba, 37. Motyčka z pen. – 63. Šmolík. Polička – Tatenice 1:0 (0:0). Branka: 70. Švec. ČK: 0:1 (72. Kyselo). Svitavy B – Lázně Bohdaneč 0:3 (0:3). Branky: 3. Markl, 29. Klátil, 40. Sadílek z pen. ČK: 1:1 (38. Zvára – 38. Kejmar). Zámrsk – Žamberk 1:1 (0:1). Branky: 88. Csernyanszký – 9. Lang. ČK: 1:1 (43. Novák – 43. Stejskal).