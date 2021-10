Kromě magnetu kola v podobě střetu dvou nejlepších mužstev soutěže, ve kterém se Libišany rozešly smírně s Lázněmi Bohdaneč, bylo o víkendu k vidění i zápolení dvou zatím nejhorších týmů. A ty se vyměnily svoje umístění, doposud čtrnáctá Polička poskočila o jednu pozici výše a na samotné dno seslala Rosice nad Labem. Utkání svojí úrovní celkově odpovídalo postavení soupeřů v průběžném pořadí. Lépe do něho vstoupili hosté z Pardubicka, ostatně velmi podobně jako o týden dříve v Dolním Újezdu, kde se rovněž rychle ujali vedení. A stejně jako tehdy jim i nyní zbyly prázdné ruce, domácí totiž výsledek otočili a v devátém podzimním duelu se dočkali prvního vítězství. Rozhodl Boháček po hodině hry, nicméně situace obou celků je nadále zoufalá.

Zmíněný Dolní Újezd výrazně prohrál v Tatenici, kde to na vyrovnaný průběh vypadalo jenom v prvním poločase. „Po přestávce jsme předvedli snad nejhorší výkon za posledních několik let. Nedařilo se nic. Prohrávali jsme osobní souboje, nepřihráli si, vyráběli hrubky. Hladoví domácí toho s chutí využili a uštědřili nám lekci," uznal dolnoújezdský sekretář Jan Kabrhel zasloužené vítězství soupeře. Lépe to v dalším vzájemném souboji zástupců Svitavska a Ústecka dopadlo pro svitavské béčko, které si poměrně hladce poradilo s Letohradem. „Podařilo se nám zvládnout druhý domácí zápas v řadě. Od první minuty jsme hosty dostali pod tlak a šli za vítězstvím. Výhra byla zasloužená," glosoval to spokojený trenér vítězů Milan Janko. Víkendové kolo krajské fotbalové I. A třídy nabídlo i dvě okresní orlické bitvy. V obou se radovaly hostující celky. Pět minut před závěrem skóroval ve Vysokém Mýtě Kromíchal a rozhodl tím o poměrně nečekané výhře FC Jiskra 2008 2:1 nad domácí rezervou. Devět žlutých a jedna červená karta, to byly kulisy duelu v Zámrsku, kde se po vítězství 3:2 radovalo ústecké béčko, domácí v 90. minutě pouze korigovali z penalty. Ústí tak navázalo na předchozí skalp Libišan a naznačilo, že trápení z úvodních podzimních kol je snad zapomenuto. Naopak chytit se stále nemůže Žamberk, což se potvrdilo v Přelouči, kde vyšel naprázdno bodově i gólově.

10. KOLO: Vysoké Mýto – FC Jiskra 2008 1:2 (1:1). Branky: 16. Vařečka – 26. Šmolík, 85. Kromíchal. Přelouč – Žamberk 3:0 (1:0). Branky: 69. a 85. Vančura, 25. Hejcman. Libišany – Lázně Bohdaneč 1:1 (1:0). Branky: 5. Záruba – 63. Klátil. Polička – Rosice nad Labem 2:1 (1:1). Branky: 15. Bureš, 60. L. Boháček – 2. Šenkýř. Svitavy B – Letohrad B 3:0 (2:0). Branky: 22. a 55. Válek, 24. J. Jukl. Tatenice – Dolní Újezd 4:1 (1:1). Branky: 50. a 80. z pen. O. Tareš, 16. Rotter, 74. Kristek – 6. M. Vomáčka. Zámrsk – Ústí nad Orlicí B 2:3 (1:1). Branky: 29. Vágner, 90. Csernyanszký z pen. – 57. a 69. Grunta, 37. Krátký.