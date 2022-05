Utkání v Březové se jistě zařadilo mezi ty vydařenější ve vašem podání v průběhu jara, že…

Z pohledu výsledků jarní sezony jsme na tom s Březovou docela podobně, ani jednomu týmu se nedaří. Do zápasu jsme šli s tím, že budeme důrazní, což nám také dost pomohlo. Řekl bych, že jsme byli více na míči a tím získávali jistotu ve hře. Hráli jsme jako tým a každý na hřišti odvedl svojí práci. Sám sebe bych nerad hodnotil, to musí někdo jiný, ale jsem rád, že mi zápas střelecky vyšel.

Přibližte čtenářům váš hattrick…

První gól byl po centru z levé strany vápna. Mířil někam mezi penaltu a malé vápno, byl jsem u míče dřív, než soupeř a hlavou jsem umístil míč do branky. Druhá branka padla, když spoluhráč vystřelil zpoza vápna, letělo to kolem mě a já míč tečoval do protipohybu gólmana. Třetí byl znovu po centru do šestnáctky, spadlo to k soupeřovu obránci a souboj o balón v malém vápně jsem vyhrál já. Pak už to bylo jen o trefení se mezi tři tyče.

Dosavadní průběh jarní části a výkony a výsledky Sokola Pomezí. Jaká je s nimi (ne)spokojenost?

Určitě je to nespokojenost. V téhle fázi se můžeme radovat z každého bodu. Je dobré, že se nám povedla podzimní část soutěže.

Sokol Pomezí vs. SK Sloupnice.Zdroj: Deník/Radek Halva

Čím si vysvětlujete, že dokážete zvítězit v Kunčině nebo Březové, ale mezitím odevzdáte body doma Žichlínku?

Kunčinu hodnotit nemůžu, nehrál jsem, ale se Žichlínkem to je v podstatě na omluvu divákům. Celkově jako tým nemáme dobrou formu a právě solidní výkon v Březové by nás mohl té deky, která na nás leží, zbavit. Ať už dopadnou příští zápasy jakkoliv, tak je budeme chtít odmakat.

Hattrick či obecně vyšší počet nastřílených branek v utkání, jak častý jev to byl a je ve vaší fotbalové kariéře? Jste v mužstvu od střílení gólů?

V současné době u mě častý rozhodně není. Navíc jsem v předešlých klubech vždy útočníkem nebyl. Podařila se mi v Pomezí střelecky výrazněji jedna sezona, ale upřímně ani nevím, jestli v ní hattrick padl. Jsem útočník, měl bych tam být od toho, ale prozatím se mi moc nedaří. Snad tam ještě nějaký gól spadne.

Vzpomenete si na některé svoje zajímavé střelecké počiny z minulosti?

Já si tohle moc v hlavě nepřemítám a tak si ani nic konkrétního nevybavuji. Sem bych třeba zařadil právě ten ročník, kdy jsme v I. B třídě hráli nejvyšší příčky, mužstvu se dařilo a mě střelecky také.

Jarní sezona vstupuje do závěrečné fáze. Na co v Pomezí pomýšlíte ve zbytku jara?

Tady se asi budu opakovat, my to chceme dohrát se ctí. Víme, že naše výkony nejsou ideální. Naštěstí jsme v situaci, kdy by jsme měli být tabulkově v klidu. Chceme z fotbalu mít radost, takže každé odbojované utkání s jakýmkoliv výsledkem bude výhrou.