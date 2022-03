Po vydařeném rozjezdu do sezony přišel pro svitavské fotbalisty prubířský kámen. Utkání na choceňském Parapleti, kde mají dlouhá léta špatnou bilanci. A světě, div se, tým, který v minulých dvou týdnech potěšil svoje fanoušky atraktivní útočnou hrou plnou gólů, u svého „prokletého“ rivala ve víkendovém duelu 18. kola krajského přeboru opětovně propadl. Klub tam v nedávné minulosti pamatuje třeba i šest obdržených branek, ale přece jenom, po povedených výkonech v pohárovém souboji i v prvním mistrovském duelu se obecně čekalo, že se nepříznivou tradici povede zlomit. Očekávání to bylo marné… Domácí fotbalisté se na relativně jednoduché vítězství ani příliš nenadřeli, stačilo jim trpělivě si počkat na chyby trápícího se soupeře a potom tvrdě udeřit. O stylovou tečku za zápasem se parádní trefou postaral Matouš Novotný, který si ze vzduchu zpracoval centrovaný míč a z otočky nedal Cabalovi ve svitavské svatyni žádnou šanci.

Dvakrát to nestálo za nic herně ani výsledkově, v jednom případě to sice herně nebylo ono, ale alespoň z toho kápnul úspěšný výsledek. Tak by se dalo ve stručnosti shrnout víkendové vystoupení okresního trojlístku v nejvyšší krajské fotbalové soutěži.

V jeho rámci potvrdila litomyšlská Jiskra, že ji start do jara nezastihl v pohodě, jakou předváděla po převážnou část podzimu. Rapidně se zhoršila zejména defenziva, sečteme-li pohár a první dva mistráky, vychází z toho skóre 1:11 a s tím se zázraky dělat nedají. Zápas proti Moravanům byl toho dokladem: Laciné obdržené branky, bezzubost v zakončení a soupeř přišel k přesvědčivému vítězství jednodušeji, než mohl kdo čekat.

Choceň – Svitavy 3:0

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Náš první zápas na přírodní trávě s velice kvalitním týmem ze Svitav jsme zvládli dobře. Bylo to bojovné straně se spoustou šancí především na naší straně. Tři z nich se nám podařilo proměnit a proto zůstaly všechny body právem v Chocni.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Nedovedu si vysvětlit, co to na nás v Chocni vždycky padne. Přijedeme tam a je to konec svitavského fotbalu. My jsme za celých devadesát minut na domácího brankáře vystřelili možná jednou ze třiceti metrů. Chocni stačilo počkat si na naše chyby a ty potrestat. Na Svobodu, který dal minule hattrick, jsme nedostali jediný míč. Dá se tak říci, že choceňská stoperská dvojice Zahálka – Fikejz nás ubránila v suchém triku. Přitom domácí na mě ze začátku působili tak, že čekají, kdy od nás přijde nějaká rána. Jenže ona nepřišla a ani přijít nemohla, protože my jsme kombinovali jen na vlastní polovině hřiště a přes gólmana, ale dopředu se nám za celou dobu nepovedla snad ani jediná přesná přihrávka. Výsledek a předvedený výkon jsou pro nás velkým zklamáním, tím spíše, že soupeř se nemusel nijak zvlášť vyšťavit, aby nás porazil.

Heřmanův Městec – Moravská Třebová 0:2

Zbyněk Dujsík, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: Bylo to pro nás smolné utkání. Po většinu zápasu jsme byli lepším týmem, ale naše neschopnost v koncovce a výborný brankář hostů nás připravili o body. Hostům v podstatě stačily dvě střely mezi tyče na dvě branky. První gól jsme obdrželi po fatální chybě po trestném kopu a druhý, když jsme hráli vabank. V naší hře chyběl hlavně důraz, pohyb a přesnost.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Jsem rád, že jsme získali tři body na hřišti soupeře. Pro nás to byl šťastný zápas. Musím na rovinu uznat, že domácí byli po většinu času daleko aktivnější, my jsme hráli z hlubokého obranného bloku a spoléhali na rychlé protiútoky a standardní situace. Z těch jsme byli nebezpeční a po jedné z nich jsme se také ujali vedení. Pojistku jsme přidali v závěru z rychlého brejku v době, kdy soupeř otevřel hru. Nás podržel gólman Kamisch, který vychytal nejméně tři tutovky, další velké šance potom domácí zakončovali vedle branky. Jedenáctku svých hráčů, kteří odehráli celých devadesát minut, musím pochválit za kolektivní výkon, nasazení, odhodlání zabojovat o výsledek a ochotu pomoci na hřišti jeden druhému.

18. KOLO: Choceň – Svitavy 3:0 (1:0). Branky: 46. a 82. Novotný, 22. Gronych. Litomyšl – Moravany 0:3 (0:1). Branky: 10. Teplý, 63. Kaufman, 79. J. Branda. Česká Třebová – Třemošnice 3:1 (0:0). Branky: 52. Vaňous, 75. Grepl, 90. + 5. Langer – 72. J. Vančura. Proseč – Lanškroun 1:4 (0:0). Branky: 77. Rybička – 50. a 87. z pen. Skalický, 73. Š. Kolomý, 90. Savych. Heřmanův Městec – Moravská Třebová 0:2 (0:1). Branky: 40. Kopa, 90. + 1. Bednář. Luže – Horní Ředice 0:3 (0:0). Branky: 69. a 86. Březina, 72. Morávek. Holice – Rohovládova Bělá 6:2 (3:0). Branky: 3., 15., 47. a 76. Václavek, 9. J. Jedlička, 67. T. Jedlička – 64. Klouda, 83. Kárský. Pardubičky – MFK Chrudim B 1:0 (0:0). Branka: 73. Krejčí.