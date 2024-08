Pro předplatitele

TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí B.

Radek Halva dnes 09:41

/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Třetí pokračování mistrovských bojů v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů bylo pro svitavské vyslance výsledkově nepovedené. A to nejenom pro Svitavy. Na body nedosáhly ani celky z Litomyšle a Moravské Třebové, přičemž v těchto dvou případech to mělo společného jmenovatele. Čtyři obdržené branky jsou prostě příliš na to, aby se dalo myslet na lepší výsledek.