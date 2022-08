Z minima maximum. Touhle poučkou se v úvodu nové sezony řídí moravskotřebovský Slovan a je to dobrá strategie. Dvě vítězství 1:0, plný počet bodů na kontě, nic jiného není důležité. A nikdo nebude řešit, že nebýt brankáře Yarosheviche a jeho zázračných zákroků, těžko by v Chocni uspěli. On je prostě předvedl a vlastně tím umožnil spoluhráčům rozhodující úder. Hořkost porážky okusila Litomyšl naposledy 2. dubna a od té doby trvala její šňůra neporazitelnosti. Ta skončila 13. srpna.

Libišany – Svitavy 2:1

Petr Šmeral, trenér FC Libišany: Zajímavé utkání se slušnou úrovní. Škoda našich neproměněných šancí, zápas jsme mohli dohrát ve větším klidu. Utkání by také slušelo více žlutých karet.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Ze zápasu proti Litomyšli nám v sestavě zbylo šest hráčů, na lavičce jsme měli dva brankáře. Domácí více méně hráli to, co potřebovali, měli více ze hry, my můžeme poděkovat gólmanovi Slanému, který při svém prvním startu za Svitavy pochytal soupeři čtyři tutovky. Snažili jsme se vycházet ze zajištěné obrany a zkoušeli hrozit z rychlých výpadů, ale ty se nám moc nedařily. Do poločasu jsme inkasovali z penalty, po hodině hry po akci Brázdy dezorientovaný domácí Motyčka pěknou rybičkou vyrovnal. Naše naděje trvala jen chvilku, než z dvaceti metrů napřáhl Lukáš Kraják. V závěru se dostal sám před brankáře střídající Polák, jeden ze zmíněných gólmanů, jenže dal těsně vedle. Takže nakonec z toho byla málem remíza… Jinak si Libišany výsledek hlídaly. Musím ještě zmínit jednu situaci, kdy Michal Čížek odvrátil v souboji s Ondřejem Krajákem míč ve vápně na roh, rozhodčí nařídil pokutový kop, ale sám domácí hráč mu vzápětí férově přiznal, že upadl nezaviněně a nekopala se penalta, ale roh. S tím jsem se ve fotbale snad ještě nesetkal.

Litomyšl – Česká Třebová 0:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Po výhře ve Svitavách jsme chtěli tři body potvrdit v prvním domácím zápase nové sezony proti České Třebové. Bohužel se nám to nepodařilo a po dlouhé době jsme vyšli bodově naprázdno. Do utkání jsme nevstoupili špatně, vytvořili jsme si i několik příležitostí a poměrně hodně střeleckých pokusů, ale ke gólu to nevedlo. Do vedení se naopak dostal soupeř po chytré střele Vaňouse. Do druhé půle jsme šli s tím, že musíme přidat na pohybu, změnili jsme rozestavení, prostřídali, ale kdyby se tentokrát hrálo do rána, tak bychom branku nevstřelili. I přesto, že jsme možností měli dostatek. Nutno podotknout, že minimálně ve třech případech nás také skvěle podržel Jílek při šancích soupeře. Třebová byla efektivnější a po zásluze si odváží tři body. Pro nás to byl jak herně, tak výsledkově nepodařený duel. Co je pro nás ještě horší, to jsou stále přibývající zranění. To je momentálně největší problém.

Sedm gólů Bystrého a Třebařova. V Boršově pískal čtyřiaosmdesátiletý rozhodčí

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Z naší strany se jednalo o povedené utkání. Proti silnému soupeři jsme dokázali nedostat branku, což bylo základem zisku tří bodů. V ofenzivě jsme se přes dostatek šancí prosadili jenom jednou, ale v celkovém kontextu to s dobrou defenzivou na vítězství stačilo.

Choceň – Moravská Třebová 0:1

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Odehráli jsme dobré utkání. Po celou dobu jsme měli nad Moravskou Třebovou převahu, vytvářeli si jednu šanci za druhou a kopali i penaltu. Ale neskutečným výkonem nás vychytal hostující gólman Yaroshevych. A potom pár minut před koncem z ojedinělého centru hosté skórovali. Prohra je krutá, ale takový je fotbal. Věřím, že když budeme takto hrát dál, výsledky se rychle dostaví.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Pro nás to je velmi šťastné vítězství. Domácí byli pohyblivější, hráli s větší chutí, byli nebezpečnější, na naší straně bylo znát, že nám chybí několik kluků ze základu. Ale bojovali jsme, přežili jsme i penaltu nařízenou na pokyn asistenta rozhodčího. Musím samozřejmě pochválit gólmana Yarosheviche, kromě pokutového kopu nás podržel dalšími výbornými zákroky. Nakonec se na nás v závěru usmálo štěstí, když se nám povedlo sehrát pěkný rychlý brejk, Štaffa centroval a Herasymenko, který jen chvíli předtím přišel na hřiště, hlavou rozhodl. Závěr jsme zvládli a uhájili těsný náskok. V soutěži jsme zatím dali dva góly a máme za to šest bodů, i tak to někdy ve fotbale bývá. Hledáme se však po herní stránce, která není taková jako na jaře, v tomto směru nás znovu čeká hodně práce.

2. KOLO: Litomyšl – Česká Třebová 0:1 (0:1). Branka: Vaňous. Libišany – Svitavy 2:1 (1:0). Branky: L. Kraják 2 (1 z pen.) – vlastní (Motyčka). Choceň – Moravská Třebová 0:1 (0:0). Branka: Herasymenko. Přelouč – Třemošnice 0:1 (0:0). Branka: Šebek. Heřmanův Městec – Vysoké Mýto B 4:1 (2:0). Branky: Trnka, Hauf z pen., vlastní (Fišer), Dvořáček – Škrabal. Lanškroun – Moravany 2:1 (1:1). Branky: Jílek, Smrkal – J. Lukas. Horní Ředice – Pardubičky 6:0 (4:0). Branky: Koreček 2, Obermajer 2, Skoumal, Kaufman.

Utkání Lázně Bohdaneč – Holice bylo za stavu 1:1 v 56. minutě předčasně ukončeno z důvodu vážného zranění hráče a zásahu RZS.