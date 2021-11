Moravskotřebovský Slovan neskóroval ve čtvrtek proti Chrudimi ani nyní do sítě Třemošnice, teď mu to však stačilo na remízu. Tento zápas ovlivnila situace ze závěru prvního poločasu, kdy po nařízení penalty hostující fotbalisté opouštěli hrací plochu. Po chvíli dohadů se vrátili zpátky, pokutový kop domácí Miroslav Šindelář poslal úmyslně mimo branku a ve druhém poločase se nic dalšího podstatného nestalo.

Neplánované volno měli o víkendu svitavští fotbalisté, soupeř z Heřmanova Městce kvůli karanténě nedorazil.

Lanškroun – Litomyšl 5:1

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Hráli jsme po dvoutýdenním tréninkovém výpadku zaviněném karanténou. Před utkáním v Pardubičkách jsme měli jeden trénink a tento deficit se na nás zřejmě podepsal, po slabém výkonu jsme vysoko prohráli. Na Litomyšl jsme byli připraveni lépe. Do zápasu jsme vstoupili dobře a brzy potrestali chybu hostů při rozehrávce, ale o chvilku později jsme se nestačili včas vrátit a soupeř po pěkné akci středem hřiště vyrovnal. Další průběh hry byl vyrovnaný až do poločasu, Litomyšl se ale nevyvarovala dalších zaváhání v obraně a my je díky Ptáčkově pohotovosti trestali. Do druhého poločasu jsme šli s plánem hrát poctivě dozadu a nedovolit hostům, aby se vrátili do utkání. Což se dařilo, navíc jsme sami byli nebezpeční a po zvýšení na 4:1 bylo prakticky rozhodnuto. S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, jako tým jsme zahráli dobře, vydařená byla zejména druhá půle.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání v Lanškrouně jsme nezvládli. Pět inkasovaných branek je něco, na co opravdu nejsme zvyklí. Herně se dá říci, že jsme se soupeři určitě vyrovnali, ale udělali jsme strašně moc individuálních chyb a skvěle hrající Ptáček všechny naše chyby bez milosti potrestal. Program je náročný, na hráčích už je vidět únava, někteří dohrávají na morál, ale vymlouvat se na to nemůžeme, to je pro všechny stejné. Více není co hodnotit, chtěl jsem komentovat i výkon rozhodčího, ale bez videa, které z Lanškrouna není opět k dispozici, to je bohužel k ničemu. Tak třeba se objeví.

Třemošnice – Moravská Třebová 0:0

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Ve čtvrtečním duelu s Chrudimí jsme doplatili na nevyužívání šancí v prvním poločase. To jsme byli lepší, důraznější, kvalitnější ve hře, ale ze čtyř vyložených gólovek jsme nic nevytěžili. Soupeř se prosadil po přestávce z trestného kopu, na což jsme nedokázali odpovědět, takže z toho pro nás bylo zklamání. V Třemošnici bylo cítit, že domácí ve čtvrtek nehráli, především do poločasu byli atletičtější, rychlejší, dařila se jim kombinace, nás držel nad vodou gólman Vičar, který pochytal snad pět jasných šancí. My jsme se zvedli po změně stran, ale celkově je remíza určitě ztrátou pro domácí. Před přestávkou jsem si svolal hráče, abych je zklidnil a zdůraznil jim, aby vůbec nekomunikovali s rozhodčím, který nám předtím během deseti minut dal šest žlutých karet. Poté, co se domácí následně zachovali neskutečně charakterně při zahrávání nařízeného pokutového kopu, se utkání v klidu dohrálo.

14. KOLO: Chrudim B – Moravany 0:1 (0:1). Branka: 23. J. Lukas. Holice – Proseč 2:1 (1:0). Branky: 33. Václavek, 74. Lát – 89. Mareš. Rohovládova Bělá – Česká Třebová 0:3 (0:3). Branky: 13. Grepl, 20. Vaňous, 32. Novotný. Lanškroun – Litomyšl 5:1 (3:1). Branky: 8., 34., 40., 49. a 69. z pen. F. Ptáček – 11. Tomšů. Luže – Choceň 0:6 (0:2). Branky: 31. a 59. Laky, 42. a 78. Štanglica, 63. Gronych, 86. Benda. Horní Ředice – Pardubičky 2:0 (2:0). Branky: 20. Plašil z pen., 34. Machatý. Třemošnice – Moravská Třebová 0:0 (0:0).

Utkání Svitavy – Heřmanův Městec bylo odloženo (karanténní opatření v hostujícím týmu).