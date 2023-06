KRAJSKÝ PŘEBOR: Boj o pomyslné žezlo nejlepšího fotbalového celku na Svitavsku vyzněl opět po roce ve prospěch Jiskry Litomyšl. I když její porovnání se Svitavami je mimořádně vyrovnané, vždyť bodů v konečném účtování nejvyšší krajské soutěže nasbíraly oba kluby stejně a pro celek ze Smetanova rodiště hovoří první rozhodující kritérium, tedy vyšší zisk ze vzájemných soubojů. To je ale více méně jen detail, podstatné je, že oba celky mají za sebou celkově dobře odehranou sezonu, v níž potvrdily svoji příslušnost ke špičce krajského přeboru.

SKP Slovan Moravská Třebová vs. TJ Svitavy. | Foto: Martin Alexa

Černá sezona, nejčernější, jaká mohla být, postihla moravskotřebovský Slovan. Druhdy ambiciózní klub sestupuje z posledního místa do I. A třídy a to by loni v létě na začátku soutěže netipoval snad nikdo. Jenže už druhá polovina podzimu nevěštila nic dobrého a jaro? Darmo mluvit. Nejhorší ofenzíva krajského přeboru (průměr ani ne jeden gól na utkání) dostála své nevalné pověsti i na závěr v Přelouči, kde přitom ještě měla příležitost posunout se alespoň na patnácté místo před Moravany. Jenže útočná fáze byla opět nulová, soupeři stačilo potrestat dva nedorazy v moravskotřebovské obraně a porážka s pořadovým číslem 21 byla na světě. Na Slovanu teď mají hodně námětů k přemýšlení.

Okresní derby mezi Litomyšlí a Svitavami (1:1) bylo předehráno na konci května. Díky remízovému výsledku Jiskra udržela se svým rivalem lepší vzájemnou bilanci (na podzim vyhrála ve Svitavách 2:1) a v konečné tabulce uhájila „medailové“ umístění.

Pozici v TOP 5 potvrdil Lanškroun, jemuž závěr ročníku vyšel a po vítězství nad mistry z Horních Ředic dokázal zvítězit na hřišti pohárových finalistů v Lázních Bohdaneč. „Hrál se fotbal v dobrém tempu, s řadou osobních soubojů, ale k vidění bylo také dost brankových příležitostí, na naší straně především po brejkových situacích. Nám vyšel nástup do druhého poločasu, asi rozhodující byl vedoucí gól, po kterém jsme mohli vycházet ze zajištěné obrany a náskok jsme nejenom hlídali, ale po standardní situaci a rychlém protiútoku ještě navýšili. Řekl bych, že se jednalo o docela pohledné utkání, i když samozřejmě když se vyhraje, tak se to hodnotí vždycky pozitivně. S umístěním v elitní pětce jsme spokojeni a při vzpomínce na sérii pěti porážek v průběhu podzimní části ho bereme všema deseti. A musím ocenit také Františka Ptáčka, který se opět stal nejlepším střelcem krajského přeboru, přičemž na jaře vstřelil 22 branek, což je velmi pěkný výkon,“ okomentoval závěrečné vystoupení svých svěřenců trenér Pavel Hrabáček.

Bystré se s okresem rozloučilo výhrou číslo 19. Rekordní kanonáda v Němčicích

Derby mezi Chocní a Vysokým Mýtem B se hrálo bez psychického tlaku na obou stranách, protože domácí fotbalisté zdárně zvládli jarní úprk z posledního místa v polovině sezony a také rezerva vyšla z existenčních bojů úspěšně, byť až v závěrečných kolech. A to úplně poslední jí v soupeřově hájemství na Parapleti vyšel nad očekávání, Vysoké Mýto nasázelo do poločasu do sítě Spartaku čtyři góly a prakticky tím rozhodlo o osudu střetnutí, domácí se ke kosmetické korekci dostali teprve těsně před závěrečným hvizdem.

Ve středeční přehrávce si náladu před letní přestávkou vylepšili českotřebovští fotbalisté, výhra na půdě Holic se vždy cení, tím spíše, že hosté nastoupili s velmi mladým týmem. „V posledním utkání sezony dostali příležitost čtyři naši dorostenci v základní sestavě a musím říci, že si vedli opravdu dobře. Po nepříliš povedeném prvním poločase jsme sice zaslouženě prohrávali, v tom druhém se naše hra zlepšila a hlavně jsme byli velice produktivní. Utkání bylo spíše remízové, tentokrát se k nám přiklonilo tolik potřebné štěstí,“ uvedl trenér František Dvořák. Česká Třebová se díky solidnímu jaru posunula do horní poloviny krajského přeboru.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 16. kolo: Libišany – Třemošnice 4:0 (2:0). Branky: O. Kraják 2, Fidra, L. Kraják. Horní Ředice – Moravany 3:0 (1:0). Branky: Pithart, Fous, Machatý. Přelouč – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Hladík 2. Lázně Bohdaneč – Lanškroun 0:3 (0:0). Branky: F. Ptáček 2, Pecháček. Heřmanův Městec – Pardubičky 1:4 (0:1). Branky: Trnka – Markl, Bažant, Norek, Hofman. Choceň – Vysoké Mýto B 2:4 (1:4). Branky: R. Fikejz, Dolníček – Ramirez Diaz, Řehák, Martinec, Chadima z pen.

PŘEDEHRÁNO: Litomyšl – Svitavy 1:1 (1:1). Branky: Urban – Válek. Holice – Česká Třebová 1:2 (1:0). Branky: Vodák – Polášek, Vaňous.