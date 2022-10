Polička vedla v derby nad Dolním Újezdem o dva góly, ale musí být ráda za bod

Zdramatizování, ale nic více. V souboji Jehnědí s Libchavami byl favoritem domácí zdatný nováček I. B třídy a asi nikdo nebyl překvapen, když tuto pozici v gólově bohatém zápase vcelku s přehledem potvrdil. Hosté nejsou na posledním místě bezdůvodně a i toto měření sil potvrdilo, že je na jaře čekají složité existenční boje. Jehnědí vedlo v nástupu do druhé půle o tři góly, potom přišly světlé okamžiky soupeře, který se proměněnou penaltou Pavláka dokonce přiblížil na kontakt. Ale také domácí kanonýr Gregar předvedl svoje kvality a díky jeho hattricku dokormidloval jeho tým utkání k výhře.

I bez gólů solidní fotbal. Nepadne-li v utkání branka, je fotbal prostě bez koření, na takové zážitky se většinou rychle zapomene. Ale nemusí to vždy znamenat, že by se jednalo o klání nudné či svojí úrovní špatné. Jako třeba derby mezi Jaroměřicemi a Moravskou Třebovou B. To totiž mělo náboj, nasazení z obou stran, jen s finální fází si nikdo nepotykal, tudíž z toho byl rezultát vyjádřenými dvěma nulami, který rivalové nakonec vzali zřejmě jako spravedlivý. Ostatně bod je pořád lepší než nic…

Psychologa pro hráče? Svitavští fotbalisté přišli školácky o nadějný náskok

0,72. Číslo vedoucí do propasti. Výše zmíněný údaj vyjadřuje průměr vstřelených branek fotbalistů Sokola Pomezí na utkání v dosavadním průběhu mistrovského podzimu. Dává odpověď na otázku, proč se nacházejí na chvostu tabulky skupiny B v pásmu přímého ohrožení sestupem, když bodově hůře na tom jsou pouze poslední Libchavy. Duel proti Lanškrounu B je srazil do kolen ještě více. Dvakrát inkasovali, sami se jen velmi těžko prosazovali do nebezpečnější zakončení a pokud zahrozili, tak to bez kýženého efektu.

Ostrými pálící Opatov v závěru podstatně vylepšil výhru a Bystrému je v patách

Semanín potvrdil o víkendu dobrou podzimní formu, ke zdolání Březové stačily dva góly vstřelené v první půlhodině hry v rozmezí osmi minut, po nichž si další průběh vcelku s přehledem kontrolovali. Janov nastoupil podruhé za sebou doma a podruhé z toho vyšel s nulou, když znovu potvrdil, že se dokáže solidně prosadit v zakončení, ale jeho zadní řady jsou příliš prostupné, čehož fotbalovější hosté z Dobříkova využili. Naděje hráčů Kunčiny na překvapení na půdě vedoucího Svratouchu doznaly vážné trhliny po dvaceti minutách, kdy byl za hrubý faul vyloučen zkušený Švanda. V deset hosté čtyřikrát inkasovali, z toho po přestávce dvakrát z pokutových kopů, když už také soupeř hrál v deseti. Kalinova trefa v závěru duelu byla kosmetickou korekcí výsledku.

SKUPINA B – 12. KOLO: Janov – Dobříkov 2:4 (2:3). Branky: Hájek, Knap – Vaněk 2, Novotný 2. ČK: 0:1 (Horáček). Semanín – Březová nad Svitavou 2:0 (2:0). Branky: Urbanec, Křepela. Pomezí – Lanškroun B 0:2 (0:1). Branky: Zelinka, Karlík. Žamberk – Sloupnice 0:1 (0:0). Branka: O. Mikulecký. Jehnědí – Libchavy 6:2 (2:0). Branky: J. Gregar 3, Beneš, Škraňka, D. Gregar – Kovář, Pavlák z pen. Svratouch – Kunčina 4:1 (2:0). Branky: Pavlík 2 (obě z pen.), Hanskut, Gregor – Kudyn. ČK: 1:1 (Obrovský – Švanda). Jaroměřice – Moravská Třebová B 0:0 (0:0). ČK: 0:1 (Polák).