V úžasné kulise skvělý výkon Sloupnice. Na čtyři stovky fanoušků se vydaly na očekávané derby Sloupnice – Jehnědí. Až je trochu záhadou, jak se do areálu takové davy vešly. V každém případě se hrálo ve výborné atmosféře. Střet nejlepší obrany a nejlepšího útoku soutěže dopadl opačně, než by taková statistika naznačovala. Hosté se totiž prosadili teprve korekci v 90. minutě, zatímco domácí úřadovali od začátku. Ve 12. minutě vedli 2:0, do šatny přidali třetí gól z penalty a po změně stran taktovku duelu z rukou nepustili. V síti Jehnědí dohrávajícího v deseti skončilo pět míčů a fanoušci byli u vytržení.

Souboj „kdo s koho“ vyhrál oslabený celek. Janov sváděl s Jaroměřicemi řadu sezon bitvy v okrese. Nyní se tito rivalové setkali na úrovni I. B třídy a vzešlo z toho dramatické zápolení, jehož osud se naplnil v samotném závěru. Pomyslný chleba se lámal za stavu 2:2 v závěrečné desetiminutovce. Hrálo se „nahoru – dolů“, hosté šli po druhé žluté kartě Hrbaty do deseti a málokdo by na ně sázel. Jenže střelec z povolání Švec si i v této situaci našel svoji parketu a v 89. minutě uštědřil Janovu K.O.

Derby bylo o dvou střelách mezi tyče. Spadly tam obě dvě, takže plichta...

V sousedském derby pálilo béčko ostrými. O víkendu v nejnižší krajské asi nejvíce zaujala nevídaná kanonáda, kterou v Kunčině rozpoutalo moravskotřebovské béčko. Jednalo se o sousedské derby, jehož aktéři se navzájem pochopitelně velice dobře znají, tím větším šokem byl vývoj duelu. Hosté se do něho totiž vyřítili jako tornádo, v 11. minutě (!) upravil Schütz stav utkání na 0:4 a diváci v hledišti asi úplně nechápali, co že se to před jejich zraky odehrává. Třebová do konce svoje střelecké konto zdvojnásobila, domácí se zmohli toliko na čestný úspěch.

První vyhrání z kapsy vyhnalo. Pomezí po minulém vítězství přijelo i do Březové nad Svitavou s otevřeným hledím a z regionálního derby neuteklo ani šest minut, než Soukup ukázal, že by v něm mužstvo mohlo najít dobrého střelce. Tentokrát ale jeho trefa neznamenala bodový zisk, jelikož na domácí straně byl ještě produktivnější hráč, konkrétně Roshan, jenž se sám postaral o obrat skóre. Jeho trefy byly vyústěním herní převahy, kterou si březovští fotbalisté svojí aktivitou vynutili.

Remíza v Jablonném? Byla by pěkná, ale ztráta dvou vyloučených hráčů je tuze zlá

Vedoucí celek už není vedoucí. Soudě podle postavení týmů v tabulce byli favority regionálního derby na lanškrounském pažitu hosté ze Žamberka. Ale když viděli nastupovat v dresu domácích Františka Ptáčka, bylo jim zřejmé, že to nebude zdaleka tak snadné. Což se beze zbytku potvrdilo, elitní domácí útočník si chtěl spravit chuť po sobotním „výplachu“ v Libišanech za béčko a po půlhodině také otevřel skóre utkání. Soupeř sice po změně stran zvýšil aktivitu a dorovnal stav, ne však na dlouho, rozhodující úder vynesl hlavičkou Smrkal.

Ani jeden celek neudržel vedení. Vzájemné střety Dobříkova a Semanína obvykle nabízejí fanouškům vyrovnané partie a nejinak tomu bylo i tentokrát. V jeho průběhu se oba soupeři dostali do jednobrankového vedení, které však ani jednomu dlouho nevydrželo. Na vedoucí trefu domácího Konvaliny našel odpověď, a to hned dvojnásobnou, semanínský Křepela. Leč ani hosté svůj těsný náskok neudrželi, protože ke slovu přišel Kopecký a čtvrt hodiny před závěrečným hvizdem stanovil konečný nerozhodný výsledek. Asi z něho nikdo úplně nejásal, ale byl realitou, s níž se všichni museli smířit.

Bystré přišlo o výhru minutu před koncem. Vendolí ztratilo neporazitelnost

Svratouch si posun na první místo tabulky přivezl z Libchav, tedy z trávníku posledního mužstva soutěže. Nemuselo tomu tak rozhodně být, to by však domácí jednak museli být efektivnější ve finální fázi a vytěžit ze svého aktivního nástupu do utkání něco více než několik neproměněných příležitostí, a jednak si lépe pohlídat závěr poločasu, neboť zbytečně inkasovali do šatny. A když už se jim po velkém úsilí povedlo ve druhé části hry Boštíkem vyrovnat, tak jim to na bodový zisk znovu nestačilo, protože pět minut před koncem se proti přesile bránících protihráčů prosadil hostující Černý a libchavský osud se v tomto utkání naplnil.

SKUPINA B – 11. KOLO: Kunčina – Moravská Třebová B 1:8 (0:6). Branky: Kalina – Škrabal 2, vlastní (J. Zeman), Kudyn, Schütz, Pagáč, Sedlák, Mahel. Dobříkov – Semanín 2:2 (1:1). Branky: Konvalina, Kopecký – Křepela 2. Janov – Jaroměřice 2:3 (1:2). Branky: Boháček, Novotný – J. Valenta, Hrbata, Švec. ČK: 0:1 (Hrbata). Březová nad Svitavou – Pomezí 2:1 (1:1). Branky: Roshan 2 – Soukup. Lanškroun B – Žamberk 2:1 (1:0). Branky: F. Ptáček, Smrkal – Jírů. Libchavy – Svratouch 1:2 (0:1). Branky: Boštík – Kyncl, Černý. Sloupnice – Jehnědí 5:1 (3:0). Branky: M. Mikulecký, Holec, Zachař z pen., Karlík, Fikejz – Rozlívka z pen. ČK: 0:1 (Vondra).