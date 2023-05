I. B TŘÍDA /FOTOGALERIE/: Všechno hraje do karet fotbalistům ze Sloupnice v boji o čelo nejnižší krajské soutěže. Sami sbírají jedno vítězství za druhým a pomáhají jim také výpadky konkurence. Jako o minulém víkendu, kdy si poradili s Jaroměřicemi, zatímco Žamberk pouze remizoval bez branek na půdě zachraňujícího se Pomezí a Svratouch nechal v Janově všechny tři body.

Z utkání Sloupnice vs. Jaroměřice. Zazvonilo břevno branky hostů. | Video: Radek Halva

Svěřenci Zdeňka Kocmana sice prohráli na úvod jara v Janově, ale od té chvíle jedou jako dobře namazaný stroj a vyhráli počtvrté v řadě, aniž přitom inkasovali. V duelu s Jaroměřicemi opět ukázali, v čem spočívá jejich největší síla. Mohli se spolehnout na produktivitu Ondřeje a Martina Mikuleckých, kteří se podělili o obě trefy a zajistili svému týmu bezpečný náskok ještě v průběhu prvního poločasu. A získané vedení potom kontrolovali. Hosté nepůsobili zdaleka odevzdaným dojmem a několikrát mohli vývoj zdramatizovat, protože však byla jejich efektivita v zakončení i v tutových pozicích nulová, tak si vedoucí celek tabulky kormidloval střetnutí k dalšímu plnému zisku.

„Pokud chceme pomýšlet na postup do vyšší soutěže, takové zápasy prostě musíme zvládat za tři body.“ Těmito slovy uvedli svůj komentář k duelu v Pomezí na klubovém webu zpravodajové 1. FC Žamberk. Domácí se při vědomí tabulkového rozdílu mezi soupeři nepouštěli do divoké ofenzivy, což se ostatně ani nečekalo, a čekali na brejkové možnosti. Hosté sice měli po většinu času v poli navrch, ale žádná ofenzivní jízda to v jejich podání nebyla a výraznějších příležitostí si vypracovali poskrovnu. Nerozhodný výsledek nakonec moc nepomohl ani jednomu mančaftu.

Janov je na jaře zatím úspěšným katem tabulkově výše postavených soupeřů a po Sloupnici si vyšlápl také na Svratouch. Domácím slušně vyšel první poločas, získaný náskok sice v nástupu do druhého ztratili, ale díky Kristkovi ho záhy získali zpátky a v samotném závěru ještě přišla pojistka z kopačky Foffa. Nesmírně cenný zisk! Překvapení se naopak nekonalo v Dobříkově, kde si domácí celek poměrně bezpečně poradil s moravskotřebovským béčkem, které v zápase přišlo nejenom o body, ale také o vyloučeného kapitána Pagáče.

Vyrovnané okresní derby mezi Semanínem a Jehnědím otevřel gólově hostující Rozlívka po necelých čtyřech minutách a domácím dalo hodně práce, aby skóre alespoň dotáhli. Dělba bodů asi nebyla výsledkem, nad kterým by někdo jásal, na druhou stranu úplně k zahození také není. A ve své podstatě podobné hodnocení mohlo padnout i po derby Svitavska mezi Březovou a Kunčinou, které skončilo také 1:1. Oba góly vstřelili v tomto případě domácí, jeden z nich však smolař Ducháček do vlastní sítě, a jakkoli oba celky vyvinuly značnou snahu o druhý a potencionálně vítězný zásah, nebylo jim dopřán.

Libchavy ve svém snažení vymotat se ze sestupového pásma zatím zvládají domácí vystoupení, ale aby se posunuli mimo propadliště, nutně potřebují přivézt také nějaký zisk z cizího hřiště. A od takového počinu byli na půdě lanškrounského béčka možná až nečekaně daleko. Na vině byl především úvod utkání, domácí vedli 2:0 během necelých deseti minut. Naděje hostům svitla po proměněné penaltě Pavláka, leč to bylo z jejich strany střelecky všechno, po pauze pálila ostrými pouze rezerva a skóre je nakonec docela přesvědčivé.

I. B TŘÍDA – skupina B – 19. kolo: Semanín – Jehnědí 1:1 (0:1). Branky: Hajdari – Rozlívka. Březová nad Svitavou – Kunčina 1:1 (1:1). Branky: Roshan – vlastní (Ducháček). Janov – Svratouch 3:1 (1:0). Branky: Boháček, Kristek, Foff – Hanskut. Dobříkov – Moravská Třebová B 3:1 (1:0). Branky: Vojtíšek 2, Vaněk – Bambušek. Sloupnice – Jaroměřice 2:0 (2:0). Branky: O. Mikulecký, M. Mikulecký. Lanškroun B – Libchavy 4:1 (2:1). Branky: Zelinka 2, Marek, Pecháček – Pavlák z pen. Pomezí – Žamberk 0:0 (0:0).

