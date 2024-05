/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Náročný program tří utkání během týdne katapultoval svitavské fotbalisty k vrcholu tabulky nejvyšší krajské soutěže. Po Litomyšli a Lanškrounu zvládli díky výbornému prvnímu poločasu i duel v Libišanech a dělí se o první pozici s Horními Ředicemi. Rozdíly mezi elitní pětkou jsou však nadále minimální. Za stejnou donu naopak litomyšlská Jiskra neuhrála vůbec nic a utrápená pasáž sezony ji odesílá směrem ke spodní polovině pořadí.

TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Pardubičky. | Foto: Deník/Radek Halva

Svitavskému týmu se v Libišanech náramně povedla první půle, během které nastřílel tři góly. Po změně stran byl sice zatlačen hlouběji do defenzívy, ale soupeři nic více než kontaktní gól nedovolil. „V prvním poločase jsme měli po celou dobu více ze hry. Po deseti minutách hry trefili Horák pěkně odvrácený balon a šli jsme do vedení, která navýšil Králíček povedenou střelou z dálky. Potom jsme si situaci zkomplikovali a Lukáš Kraják po ideálním obloučku od Hanče za obranu z voleje snížil. Ještě do přestávky se nám však povedla rychlá kombinace přes Veselského a Horáka, ten poslal ostrý míč na kopačku Králíčka, jenž se nemýlil. Takže všechno vypadalo bezvadně, ale bohužel ve druhém poločase jsme začali zjevně odpadat fyzicky, soupeř nás začal přehrávat, což vyústilo v kontaktní branku Lukáše Krajáka. Po zbytek utkání jsme se převážně bránili a odkopávali, ale výsledek jsme dokázali udržet. Byl to zápas dvou rozdílných poločasů a my naštěstí vstřelili o gól více,“ zhodnotil duel vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla.

Další ze série výsledkově nepovedených duelů má za sebou litomyšlská Jiskra. S Pardubičkami nebyla v poslední době zvyklá prohrávat, jenže když se k velmi lacino obdrženým brankám přidají bezzubost, nepřesnost a nedůraz v zakončení, což je v poslední době průvodní zjev jejích vystoupení, a také komplikace s početním stavem kádru, tak nemůže být výsledek jiný než nepříznivý. „Utkání se mě nehodnotí moc dobře, nejen ohledně výsledku, ale i vzhledem ke stávajícímu zdravotnímu stavu týmu, který není zrovna ideální. K tomuto duelu jsme dali dohromady jedenáct hráčů, zbytek doplnila trojice dorostenců, kteří hráli předzápas, plus druhého gólmana. A další tři hráči nastoupili zdravotně limitováni. Nechci, aby to vyznělo jako výmluva, jen pro veřejnost, aby poznala situaci, ve které se náš tým nachází. Samotný zápas lze shrnout do dvou fází. Dobrá kombinační hra mladého hostujícího týmu a na straně druhé naše neproměněné dva samostatné nájezdy a ulehčení soupeřovy koncovky po individuálních chybách. Gól do kabin a gól po příchodu z kabin = hotovo. Navíc další dva hráči mimo hru. Mám za sebou hodně složitých angažmá. Současné patří mezi ně, ale všichni věříme, že důstojně soutěž dohrajeme. Vážím si hráčů za jejich přístup ke hře i za tak krajně složité situace. Věřím, že bude lépe,“ uvedl trenér Jiskry František Dvořák.

Fotogalerie Česká Třebová vs. Lanškroun: