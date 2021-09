„Co se týká nařčení hostů, tak souhlasím, že co se stalo v závěru, to na hřiště nepatří a musíme se za chování jedinců omluvit,“ uznal Miroslav Harasevič, předseda TJ Sokol Hejtmánkovice.

Sudí Milan Kudláček musel v tomto utkání udělit osm žlutých a tři červené karty. Na straně domácích ji obdrželi brankář Miroslav Remeš (za držení ve vápně) i náhradní brankář Lubomír Jansa, zároveň hrající trenér hejtmánkovického celku. Ten měl podle zápisu rozhodčího v nastaveném čase po inkasovaném sedmém gólu chycením pod krkem fyzicky napadnout soupeře. Načež přišla červená i pro hostujícího hráče Pavla Soukupa, jenž měl autora držení pod krkem pěstí udeřit do obličeje.

Přebor tentokrát patřil skvělým individuálním střeleckým výkonům. Hattrick zaznamenali Jan Pražák z Vysoké nad Labem (proti Černilovu) a Matyáš Zbořil ze Slavie Hradec Králové (do sítě Jičína). Jejich týmy zvítězily shodně 5:0.

Krajské fotbalové soutěže opět nezklamaly a rozhodně nenudily. Uplynulý víkend přinesl fanouškům spoustu zajímavého. Pojďme si vypíchnout to hlavní.

STŘELECKÁ ONE MAN SHOW. Jan Škoda z Červeného Kostelce (č. 14) se trefil během duelu v Hořicích hned čtyřikrát. | Foto: Jiří Novák

KRAJSKÝ FOTBAL: Zápas I. B třídy Královéhradeckého kraje v Hejtmánkovicích vyvrcholil roztržkou, po které následovala červená karta na obou stranách. Červenokostelecký forvard Jan Škoda se blýskl čtyřmi góly do sítě Hořic.

