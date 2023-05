I. B TŘÍDA: Nebývale dramatický bude závěr sezony v nejnižší krajské fotbalové soutěži, konkrétně v její skupině B. Na obou pólech tabulky zatím není ani náznak toho, že by bylo o podstatných otázkách rozhodnuto, a víkendové výsledky tabulku ještě více zahustily. Díky výhrám Pomezí a Libchav zůstává v sestupovém ohrožení prakticky kompletní spodní polovina.

TJ Jaroměřice vs. TJ Semanín. | Foto: FB TJ Jaroměřice

Začněme ale na nejvyšších postech, kde si to o postup s největší pravděpodobností rozdají Sloupnice se Žamberkem. Uplynulé dějství ovšem poněkud zamíchalo kartami, protože Žamberk (který v týdnu zvládl obtížnou dohrávku ve Svratouchu) sice nadále na sloupnického lídra ztrácí dva body, ale má zápas k dobru. Utkání s kvalitním Dobříkovem se kvůli pokračující rekonstrukci areálu odehrálo na vedlejším tréninkovém hřišti a domácí celek z něho vyšel vítězně nejtěsnějším poměrem branek a nutno poznamenat, že i s pořádnou dávku štěstí. Vítězný zásah si po pěkné souhře připsal po necelé čtvrthodině hry Kořán. Jinak byli po většinu času aktivnější a nebezpečnější hosté, jenže jarní nedobytnost žamberecké svatyně neprolomili. Gólman Vítek vytáhl několik skvělých zákroků a když už byl překonán, pomohla mu branková konstrukce a tři body zůstaly doma.

Sloupnice si z trávníku ohrožené Moravské Třebové odvezla bezbrankovou remízu a vzhledem k průběhu utkání se jednalo o bodovou ztrátu, protože zejména ve druhém poločase měl favorit utkání dostatek dobrých příležitostí ke vstřelení gólu. Jeho úspěšnost v zakončení však zůstala nulová. „Sehráli jsme dobré utkání, ale o tři body jsme se připravili špatnou koncovkou, takže je to spíše ztráta než bodový zisk. Hráči ale zaslouží pochvalu za předvedenou hru," uvedl trenér Sloupnice Zdeněk Kocman na klubových sociálních sítích. Jediným týmem, který by ještě reálně mohl pozlobit elitní duo, je Svratouch, který v ofenzivně laděné partii předčil lanškrounskou rezervu, nicméně jeho ztráta není zanedbatelná.

Zeměkoule se v sobotním podvečeru doslova zatřásla v Kunčině, odkud si tři body odvezly Libchavy a věřte nebo ne, bylo to poprvé v celé sezoně, kdy poslední celek tabulky bodoval na cizím hřišti! Vítězný zásah si v polovině druhého poločasu připsal Ďuriš, v nastavení po marném úsilí soupeře o vyrovnaní pojistil mimořádně cenný zisk pro Libchavy kanonýr Pavlák. Kunčině se po slibném startu jara přestalo dařit a propadla se na pozice značící akutní ohrožení.

Libchavy dokonce na čtyřiadvacet hodin opustily poslední místo, než se na něj znovu vrátilo Pomezí. V derby proti Janovu mu náramně vyšel začátek a v 11. minutě vedlo 2:0. Vzápětí ovšem hasil Mička samostatný únik protihráče „červeným“ faulem a před domácími se otevřela perspektiva skoro osmdesáti minut v deseti lidech. Téhle výzvy se však nelekli, ještě do poločasu vedení navýšili a když protivník v nástupu do druhé části snížil, tak na to našli bleskovou odpověď. A zbytek duelu zodpovědným výkonem zvládli, Janovští si s početní převahou nevěděli rady.

Důležitý zisk kápl i pro Jaroměřice. Malohanácký celek neodehrál první poločas proti silnému Semanínu podle představ a nechával soupeře často tvořit hru, přesto dokázal „do šatny“ gólově udeřit. Což se ukázalo jako velmi důležité, po změně stran domácí fotbalisté svůj herní projev o poznání zkvalitnili, navíc hned po zahájení hry přidali druhou trefu a směrovali skóre do požadované podoby. Hosté ovšem nebyli v Jaroměřicích na výletě, snížením se postarali o zápletku a teprve v koncovce duelu po pojistce zásluhou Valáška si Jaroměřice mohly oddechnout.

Jehnědí protáhlo svoje čekání na vítězství ve druhé polovině soutěžního ročníku a určitě nemůže propadnout pocitu, že může jaro dohrávat v klidu. Ani dobře rozehrané střetnutí s Březovou nad Svitavou, v jehož průběhu vedlo i dvougólovým rozdílem, nedokázalo dotáhnout do tříbodového konce. Hostům se v disciplíně dotahování ztráty dařilo a především autor dvou branek Mikolín měl zásluhu na tom, že se body dělily.

22. KOLO: Kunčina – Libchavy 0:2 (0:0). Branky: Ďuriš, Pavlák. Jehnědí – Březová nad Svitavou 3:3 (2:1). Branky: Zastoupil, vlastní (Kučera), Gregar z pen. – Mikolín 2, Ovad. Jaroměřice – Semanín 3:1 (1:0). Branky: Valášek 2, Knoll – Gregor. Pomezí – Janov 4:1 (3:0). Branky: Mojdl, M. Nespěšný z pen., Pořízka, Vaško – Foff. Žamberk – Dobříkov 1:0 (1:0). Branka: Kořán. Svratouch – Lanškroun B 3:1 (3:0). Branky: Pavlík z pen., Kapitán, Kyncl – Bureš. Moravská Třebová B – Sloupnice 0:0 (0:0).