Ne, že by tento výsledek něco zásadního změnil při pohledu do tabulky, Dobříkov stráví zimní přestávku na čele s luxusním náskokem deseti bodů, ale nikoli bez prohry. Dramatický souboj se překlopil na stranu domácích ve druhém poločase, kdy nejprve Matěj Gregor hlavou vyrovnal a vzápětí si při zakončení vychutnal obránce i gólmana Patrik Urbanec. To do konce chybělo čtvrt hodiny, domácí vycítili naději na senzační výhru a uhájili, soupeř přes veškerou snahu nenašel odpověď. Semanínu se utkání náramně povedlo a posunul se na druhou pozici, dá se tedy říci, že vede „zbytek světa“.

SK Sloupnice vs. TJ Sokol Dobříkov.Zdroj: Deník/Radek Halva„Myslím si, že na I. B třídu to byl zápas vysoké úrovně. My jsme samozřejmě měli k soupeři respekt a když dal ve čtvrté minutě po tečované střele šťastný vedoucí gól, tak jsem si řekl: Aha, je to tady. Ale potom se hra začala vyrovnávat, naši hráči pochopili, že se není nač šetřit a že i dobříkovský celek je tvořen z hráčů z masa a kostí. Po změně stran se vyrovnaný a velice kvalitní souboj překvapivě začal přelévat na naši stranu, zvýšili jsme obrátky a povedlo se nám otočit vývoj. Dobříkov okusil, co to znamená odejít z utkání bez bodů, našemu nadšeně bojujícímu celku tentokrát všechno vyšlo nad očekávání a výhra byla zcela zasloužená. Musím říci, že druhé místo po podzimu je vzhledem ke všem potížím, které nás pronásledovaly, z mého pohledu skoro zázrak,“ uvedl spokojený semanínský trenér Miroslav Švihálek.

Co dalšího se událo v podzimní „bétřídní“ derniéře? Především se ještě více zahustila už tak dost „hustá“ spodní polovina tabulky, kde je nyní sedm týmů poskládáno v sedmi bodech. Pokud lze něco s určitostí říci, tak to, že jarní existenční boje rozhodně nebudou pro slabší povahy…

Na samotný chvost nakonec propadla Sloupnice a její sešup z jarních bojů o postup a konečné druhé příčky na podzimní samotné dno s nelichotivým přídomkem nejhoršího útoku I. B třídy je dalším z pozoruhodných příběhů krajské soutěže. Teď si z jejích hřiště odvezla všechny body i nevýrazně hrající Březová, pro kterou jsou tyhle tři body naopak vítaným zjevením.

Šest porážek v řadě zapsala ve druhé polovině podzimu Moravská Třebová a kdo si dnes vzpomene, že se zkraje pohybovala v popředí tabulky a v úvodních kolech dokonce držela krok s Dobříkovem. Forma jí však postupem času odletěla kamsi do nenávratna a všechno korunovala šestibrankovým přídělem v Bystrém. A bysterští fanoušci jen kroutili hlavami, proč to jejich mančaftu nešlo střelecky tahle dobře v předchozím průběhu sezony, protože na tom mohl být nepoměrně lépe, než v tuto chvíli je.

Jehnědí před týdnem jako první sebralo body Dobříkovu, ale aby měl tento výsledek skutečně cenu, muselo ho potvrdit v souboji s přímými tabulkovými konkurenty z Jaroměřic. Povedlo se a možná to šlo snadněji, než si domácí mysleli. Jan Gregar dal totiž hattrickem vzpomenout na svoje slavné kanonýrské časy, Ondřej Prachař na něho navázal a bylo z toho přesvědčivé skóre. Jaroměřice klesly na předposlední flek a vinu lze hledat částečně i v tom, že od konce září hrály pouze venku.

Do přece jenom o poznání klidnějších vod si o posledním mistrovském víkendu pomohl Janov, který v atraktivní přestřelce předčil českotřebovské béčko, když se znovu mohl spolehnout na svoji produktivní dvojici Vojtěch Heger – Jan Boháček. Hosté však přes tento nezdar zvládli podzim coby nováček také velmi dobře, ostatně průběžné umístění „na bedně“ toho budiž dokladem.

Docela volně se bude přes zimu dýchat rezervě Lanškrouna, závěr první poloviny sezony ozdobila dvěma výhrami, nyní s čistým kontem uloupila všechny body v Pomezí. Naopak domácí budou mít na jaře značné starosti. I když se v průběhu podzimu postupně rozehrávali k lepším výkonům, tak finiš pokazili, výhoda dvou domácích duelů se proměnila v nevýhodu (0 bodů, skóre 0:5) a „zimní spánek“ tady v žádném případě klidný nebude.

Pěkná návštěva 250 diváků sledovala zajímavé střetnutí v Tatenici, kde šlo o umístění v horní půlce pořadí. Domácí fotbalisté se sice vystříleli do poločasu, ale tři góly jim nakonec stačily na vítězství proti soupoeři z Kunčiny. Hosté sice dotahovali, ale jednak je oslabil Tomáš Pagáč vyloučením po druhé žluté kartě v 72. minutě a hlavně kontaktní trefu na 3:2 dali těsně před koncem a na další nápor jim nezbývalo dost času.