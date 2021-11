Fotbalisté Svitav mají před sebou ještě dohrávané utkání proti Heřmanovu Městci (17. listopadu), jinak je podzimní část nejvyšší krajské fotbalové soutěže z pohledu zástupců svitavského regionu minulostí. V předehrávaném šestnáctém kole uspěla z „naší“ trojice jen litomyšlská Jiskra, která zásluhou zlepšeného výkonu ve druhém poločase přehrála Třemošnici. Svitavský tým tahal v Pardubičkách za kratší konec a moravskotřebovský Slovan domácím nezdarem jenom podtrhl, že se mu závěr podzimu vůbec nepovedl.

Za zmínku z podzimní přeborové derniéry stojí partie v Heřmanově Městci. Do derby chrudimského regionu daleko lépe vstoupila rezerva MFK a po čtvrthodině vedla o dva góly. Domácím zase vyšel závěr poločasu, po změně stran dokonce završili obrat a hostům zachránil remízu Žalud pět minut před závěrem.Vedle šesti gólů však tahle bitva pohříchu přinesla čtyři vyloučení. Všechny v devadesáté minutě, kdy ze vcelku nevinné situace vyvstala po odpískání nedovoleného zákroku mela, kterou rozhodčí Papežík vyřešil bez pardonu: Domácí Dvořáček a Zrůst a chrudimské duo Zikmunda – Kopecký viděli napřímo červenou. A protože se to v zápise o utkání hemží slovy jako „strčení za použití nepřiměření síly, vražení do soupeře za použití nepřiměřené síly, držení soupeře kolem krku“, tak je nabíledni, že krajská disciplinárka má na závěr podzimu o zábavu postaráno.

Litomyšl – Třemošnice 3:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do posledního zápasu roku 2021 jsme šli s velkými ztrátami, když z různých důvodů chybělo sedm hráčů. První poločas byl z naší strany plný nepřesností, zbytečně rychle jsme se zbavovali míče a proto jsme se nedokázali dostat do pořádného zakončení. Druhá půle byla z naší strany o sto procent lepší, přidali jsme na pohybu, zpřesnili kombinaci a prakticky po celou dobu se hrálo na polovině soupeře. Nejprve se z velké dálky trefil Tomšů, stejný hráč o pár minut později znovu z uctivé vzdálenosti trefil tyč, vzápětí jsme po faulu na Malého zahrávali penaltu, kterou bezpečně proměnil Martin Hašek. Následovalo několik dalších šancí, nastřelené břevno a druhá penalta, kterou jsme bohužel nedokázali proměnit. V závěru jsme přidali třetí branku a utkání se pouze dohrávalo. Dvě minuty před koncem jsme naší chybnou rozehrávkou soupeři darovali snížení. Z mého pohledu jsme zaslouženě zvítězili, protože Třemošnice se za celý zápas nedostala do jediného vážnějšího ohrožení naší branky.

Pardubičky – Svitavy 2:0

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Před skvělou diváckou kulisou se hrálo velmi kvalitní utkání přesahující kvalitu krajského přeboru. Svoji roli na tom sehrál především soupeř a také kvalitnější hřiště, než tomu bylo v Ředicích. Mohli jsme totiž konečně praktikovat kombinační fotbal, který nám vycházel stejně jako v posledním domácím utkání s Lanškrounem. Svitavy jsme od úvodního hvizdu posadili na kolotoč a až na pár výjimek, jsme soupeři nedovolili vystoupit. Již v poločase jsme měli vést minimálně o čtyři góly, ale smůla se nám lepila na kopačky a hostům několikrát pomohla i branková konstrukce. Podobný scénář měl i druhý poločas, v něm ale byli hosté přeci jen o něco více nebezpečnější než v půli první. Pochválit musím kompletně celý tým, který šel za výhrou od úvodní minuty. Škoda jen, že se skvělý výkon nepromítl i do výsledku utkání. Myslel jsem, že jsme výkon podzimu předvedli proti Lanškrounu, musím se ale opravit. Nejlepší výkon jsme předvedli v posledním utkání.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Utkání bylo vyrovnané jenom do nuceného střídání zraněného Ehrenbergera zhruba po dvaceti minutách. Do té doby jsme možná byli i lehce aktivnější, ale potom se naše hra trochu rozpadla. Vzápětí jsme po sérii chyb v obraně inkasovali a soupeř nás začal přehrávat, předčil nás v kombinaci, nasazení i rychlosti. Během celého utkání nás v podstatě k ničemu nepustil a měl jeho vývoj plně ve svých rukou. Marně hledám v poznámkách nějakou nebezpečnou akci z naší strany, pokud jsme se ke střele dostali, tak byla nepřesná či málo razantní. Neměli jsme nic, co by zavánělo gólem. V 69. minutě rozehrával z pravé strany trestný kop Norek, míč se otřel o naši dvoučlennou zeď, změnil svoji dráhu a zapadl k zadní tyči. Tím bylo, co se týče výsledku, v podstatě po zápase, na kterém nebylo z našeho pohledu bohužel nic, co by se dalo hodnotit jako plus.

Moravská Třebová – Moravany 0:2

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: V podstatě můžeme opsat hodnocení minulého zápasu v Lanškrouně. My hráli fotbal, soupeř nám dával góly. My nejsme schopni skórovat, chybí nám progres v předfinální a finální fázi, samotné držení míče k ničemu není. Potřebujeme hru zpřesnit a zrychlit, což nám naprosto chybělo. Hosté k nám přijeli bránit, odbránili si to, potom gólově udeřili, takže si výhru zasloužili, nemáme se za co schovávat. My měli možnost jít do vedení před prázdnou brankou, ale ani tu jsme nedokázali trefit. Víme dobře o našich slabinách, přes zimu na nich zapracujeme a věřím, že jaro bude jiné.

Miroslav Semerád, hrající trenér TJ Sokol Moravany: Chci poděkovat všem hráčům, kteří nastoupili do zápasu a neskutečně ho odmakali. Dodrželi do detailu všechny taktické pokyny, které jsme si před zápasem řekli, a ještě k tomu přidali dva góly. Domácí byli více na balonu a vytvořili si dvě tři brankové příležitosti, které nezužitkovali. My jsme naše šance dokázali proměnit a zaslouženě si odvezli tři body.

16. KOLO: Heřmanův Městec – Chrudim B 3:3 (2:2). Branky: 42. z pen. a 61. Hauf, 37. Jirásek – 4. a 15. Tlapák, 85. Žalud. ČK: 2:2 (90. Dvořáček, 90. Zrůst – 90. Zikmunda, 90. Kopecký). Pardubičky – Svitavy 2:0 (1:0). Branky: 24. Bartoníček, 69. Norek. Litomyšl – Třemošnice 3:1 (0:0). Branky: 64. z pen. a 84. M. Hašek, 51. Tomšů – 88. Filip. Holice – Luže 3:2 (2:0). Branky: 8. Kovařík, 19. Lát, 51. Chvála – 54. Fejl, 67. Klenor. ČK: 0:1 (73. Hantsch). Choceň – Horní Ředice 2:1 (1:0). Branky: 41. Benda, 83. Gronych – 72. Přibyl. Moravská Třebová – Moravany 0:2 (0:0). Branky: 73. a 90. z pen. Knotek. ČK: 1:0 (90. Bednář). Proseč - Rohovládova Bělá 5:2 (3:1). Branky: 7. a 78. Jar. Marek, 2. Mareš, 12. Mar. Marek, 49. Klíma – 3. Nepivoda, 56. Deutsch. Česká Třebová – Lanškroun 0:0 (0:0).