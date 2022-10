Zajímavý a rušný fotbal se hrál ve výtečné kulise v Dolním Újezdu. Domácí fotbalisté podali proti silným Českým Heřmanicím slušný výkon, hlavně ve druhém poločase je dostali pod silný tlak, ale konečný výsledek zněl 1:4. Kruté, ale tak to někdy ve fotbale chodí. Hlavní rozdíl byl v efektivitě. Hosté do poločasu dvě ze svých možností využili, domácí střelecké pokusy cíl nenalézaly. To se povedlo až po změně stran Drahošovi a vyrovnání viselo ve vzduchu. Leč v době vrcholícího náporu domácí špatně rozehráli roh, soupeř přešel do bleskového výpadu, daleko mimo vápno vyběhnuvší gólman Váně sice ukopl balon od kopačky Macha, ale přímo k Jirsákovi a ten ho ještě z vlastní poloviny hřiště nasměroval přesně do opuštěné svatyně. Vzápětí přidali hosté čtvrtý gól z penalty a bylo hotovo. „Pořád stejná písnička. Hrajeme dobře, ale nadřeme se na gól, pak přijde chyba a snadné branky pro soupeře. Hosté předvedli svoji kvalitu, porazili nás vlastně dva hráči: bezchybný stoper Kučera a pan fotbalista Jirsák,“ glosoval sekretář klubu Jan Kabrhel.

Derby bylo o dvou střelách mezi tyče. Spadly tam obě dvě, takže plichta...

Ve Svitavách nebylo o osudu utkání rezervy s FC Jiskra 2008 pochyb, ostatně výhra 5:0 hovoří za všechny další komentáře. „Utkání jsme měli po celou dobu pod kontrolou, snad jernom s výjimkou krátkého polevení na začátku druhého poločasu. Hrál se na hlavním hřišti, což nám vyhovovalo, gólů jsme mohli dát klidně i více, hosté byli zatím nejslabším soupeřem, proti němuž jsme nastoupili,“ chválil svitavský trenér Martin Komoň.

Bystré přišlo o výhru minutu před koncem. Vendolí ztratilo neporazitelnost

Pořádně divoký byl závěr zápasu v Jablonném. Polička tam sahala po překvapivém vítězství, vedla 2:0 a soupeř hrál v deseti. Jenže domácí v 88. minutě snížili, v nastavení vyrovnali a potom ještě chytil gólman Lajžner Krejsovi pokutový kop! Dva z nejzkušenějších poličských hráčů Jílek a Švec si přitom vylili zlost na rozhodčí Ilnytske a u disciplinárky za to nejspíše draze zaplatí… „Do zápasu jsme šli v mizerném rozpoložení vzhledem k počtu zraněných hráčů, který nás trápí, a tedy s velkou pokorou. V prvním poločase měli domácí docela smůlu, když trefovali konstrukci, naopak nám se povedlo po jednom z ojedinělých protiútoků vstřelit gól. Po přestávce začal soupeře zlobit mladík Krejčí. Jeho první únik skončil faulem ve vápně a zvýšením vedení z penalty. Následně jeho další akci zastavil domácí gólman před šestnáctkou faulem, byl vyloučen a jeho náhradník s velkým štěstím kryl Jílkův trestný kop. Potom ještě zahodil stoprocentní tutovku Stejskal,“ popisuje trenér Roman Kysilko okamžiky, kdy se zdálo, že jeho svěřencům tři body neuniknou. Jenže… „Domácí začali v závěru nakopávat dlouhé míče do pokutového území a s tím jsme si nedokázali poradit, dvakrát nám tam propadly a v nastaveném čase bylo vyrovnáno. Což o to, dělba bodů by asi byla spravedlivá, pořád však nebyl konec. Přiletěl další balon do šestnáctky, byla z toho penalta a první červená karta. Gólman Lajžner pokutový kop chytil a hned po ukončení zápasu přišla druhá červená. Takže 2:2. Byla by to z našeho pohledu pěkná remíza, jenomže vzhledem ke dvěma vyloučením si říkám, zda by snad nebylo lépe prohrát, ale nepřijít o dva hráče. Protože nahradit zrovna tyhle zkušené kluky a sestavit mužstvo do dalších utkání pro nás bude hodně složité,“ je si vědom Kysilko.

11. KOLO: Svitavy B – FC Jiskra 2008 5:0 (3:0). Branky: Dürr 2, Ehrenberger 2, Ryšavý z pen. Letohrad B – Prosetín 1:0 (1:0). Branka: Procházka. Zámrsk – Proseč 2:2 (1:0). Branky: Rožek, Mudrich – Klíma 2. Dolní Újezd – České Heřmanice 1:4 (0:2). Branky: Drahoš – Jirsák 2, Pražák, Mach z pen. Jablonné nad Orlicí – Polička 2:2 (0:1). Branky: Lička, Krejsa – Krejčí, Jílek z pen. ČK: 1:2 (Kyryk – Jílek, Švec). Luže – Ústí nad Orlicí B 4:0 (4:0). Branky: Klenor 2, Svatoš, Fejl. Tatenice – Skuteč 4:3 (3:1). Branky: M. Knápek 2 (1 z pen.), P. Knápek, Brejša – Horáček 2, Cach. ČK: 1:1 (P. Knápek – Naď).