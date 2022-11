Nezvykle produktivní Jiskra: Ze tři vážnějších příležitostí vstřelila dvě branky

Osmadvacetiletý fotbalista, který si před příchodem do Svitav zahrál také v Poličce, Borové a Pomezí, sám sebe za vyloženého ostrostřelce nepokládá. „Hattrick jsem popravdě nedal tak tři čtyři roky, vždy to skončí maximálně u dvou vstřelených branek,“ usmívá se hráč, jemuž se před časem povedlo dvakrát v utkání skórovat v I. A třídě proti Poličce a FC Jiskra 2008. A vzpomínka na pěkné góly z dřívější doby? I taková se najde, navíc čerstvá. „Právě teď nedávno v Poličce bych řekl, že to byly celkem hezké branky. První padla z vápna střelou z voleje a druhá z dálky do horního růžku,“ připomněl zářijové odpoledne, kdy svitavská rezerva přejela rivala čtyřbrankovým rozdílem.

Jak bylo zmíněno, náleží Vít Ehrenberger mezi hráče, kteří pravidelně naskakují jak za áčko, tak za rezervu. Je to pro něho velká změna, co se týče role na hřišti, taktiky či stylu fotbalu? „Myslím, že ani ne, obě soutěže jsou kvalitní. Rád hraju za oba týmy. Moje úloha je většinou blíže k soupeřově brance a jestli to je na kraji nebo uprostřed hřiště, to nerozlišuji,“ vysvětluje. A spokojenost s výsledky? Není stoprocentní, to Vít Ehrenberger připouští. „Řekl bych, že by obě mužstva mohla mít o pár bodů více. Některé ztráty byly opravdu zbytečné.“

Poslední říjnový fotbalový víkend byl, co se týče kanonýrských počinů, na Svitavsku specifický. Celkem osm fotbalistů skórovalo dvakrát, ale neobjevil se ani jeden hattrick či vyšší počet nastřílených gólů, což se letos na podzim ještě nestalo. Zato v mládežnických soutěžích se ho hattricky jen hemžilo, postarali se o ně starší žák Vojtěch Král z Poličky, dorostenci Richard Ješina z Hradce nad Svitavou a Danylo Riazanov z Horního Újezdu a mladší žák Tadeáš Ptáček z Moravské Třebové.