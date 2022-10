Pardubičky – Litomyšl 0:2

Luboš Pilař, trenér SK Pardubičky: Opět se ukázalo, že na Litomyšl se nám dlouhodobě nedaří. V poli jsme sice měli herní převahu, ale hosté zlobili z nebezpečných brejků. Rozhodl nakonec větší hlad po vítězství a především nasazení doplněné o důraz. Litomyšl si pro tři body šla více než my.

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V předešlých dvou zápasech jsme bodovali naplno a chtěli na to navázat i na hřišti silných Pardubiček. Utkání se hrálo na poměrně těžkém terénu, proto jsme chtěli hlavně v zadních řadách hrát jednoduše a míče dostávat co nejrychleji nahoru. Hned v úvodu jsme si vytvořili stoprocentní příležitost, ale Folta ji neproměnil. Více šancí vyrovnaný poločas nepřinesl. V podobném duchu se odehrával také úvod druhé půle. Rozhodující moment nastal v 60. minutě, kdy Kundera nádhernou střelou otevřel skóre. Pojistku po ukázkově sehraném brejku přidal Paclík. Vzhledem k tomu, že si soupeř v podstatě nevytvořil za cely zápas vážnější příležitost, tak jsme si připsali zasloužené vítězství. Teď bude důležité venkovní tři body potvrdit v domácím prostředí proti Vysokému Mýtu.

Moravská Třebová – Česká Třebová 3:1

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Potkaly se dvě Třebové a v úvodních deseti minutách vypadali kombinačně lépe hosté, byli více v držení míče. Nám ale pomohla standardní situace, po které jsme se ujali vedení. To nám potom dobrými zákroky držel gólman Spotarenko, po zbytečné chybě a závaru před brankou ale hosté vyrovnali. Ve druhém poločase se na trávníku více jiskřilo a k vidění bylo hodně osobních soubojů. Zlomem v zápase byla spolupráce Potáčka se Smékalem, který se trefil „z první“ přízemní ránou na mokrém trávníku přesně k tyči. V závěru se hosté tlačili dopředu, dostali se k několika standardním situacím a rohům, ale nám vyšla ještě jedna kombinační akce a po gólu na 3:1 jsme měli klid. Mužstvo chválím za bojovný výkon, chuť a vůli po vítězství, kterého si vzhledem k absencím v sestavě a kvalitě soupeře cením.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Soupeř byl vysoce produktivní. naopak my nedokázali lépe řešit finální fázi. Pokud k tomu přidáme nedůslednost a lehkovážnost v některých činnostech v defenzívě, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledek.

Třemošnice – Svitavy 2:2

Miroslav Šindelář, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: Utkání jsme začali tradičně špatně, v prvním poločase jsme inkasovali a když se začala po pauze hra vyrovnávat, dali jsme si dali vlastní gól. To už v době, kdy jsme měli navrch a v závěru jsme následně dvěma krásnými brankami vyrovnali Formanem a Šebkem. V závěru bylo utkání velice nervózni, hosté ztrátu dvoubrankového vedení neunesli.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Někdy začínám mít pocit, že naši hráči by potřebovali na hřišti psychologa a trenéři na lavičce psychiatra… V prvním poločase jsme soupeři nedali „čuchnout“, přehrávali jsme ho a skoro k ničemu ho nepustili. Ve dvou případech nás po zakončení Ehrenbergera a Svobody o gólovou radost obral ofsajdový praporek, po Svobodově akci a zakončení podél gólmana jsme se přece jen ujali vedení. To jsme navýšili po rohovém kopu téhož hráče, který si domácí srazili do vlastní sítě. Bohužel pět minut nato jsme Třemošnici nabídli snížení sami po nedorozumění Czehowského a Cabala, Forman nebyl líný udělat pár kroků navíc, snadno se dostal k míči a snížil. Pohroma byla dokonána v 84. minutě, kdy jsme po našem autu přišli lacino o balon, ten se dostal k Šebkovi, u něho sice byli dva naši bránící hráči, ovšem zkušený domácí útočník se kolem nich obtočil a povedenou střelou vyrovnal na konečných 2:2. Takže další zbytečná ztráta bodů. Lze jenom dodat, že jsme opět byli na zápase s jediným náhradníkem…

12. KOLO: Lanškroun – Přelouč 1:2 (0:1). Branky: Skalický z pen. – Chaloupský, Březina z pen. ČK: 1:1 (Savych – Lipavský). Třemošnice – Svitavy 2:2 (0:1). Branky: Forman, Šebek – I. Svoboda, vlastní (O. Vančura). Moravská Třebová – Česká Třebová 3:1 (1:1). Branky: Kopa, Smékal, Holub – J. Deml. Lázně Bohdaneč – Heřmanův Městec 2:0 (0:0). Branky: Klouda z pen., Břeň. ČK: 1:0 (Jezdinský). Pardubičky – Litomyšl 0:2 (0:0). Branky: Kundera, Paclík. Moravany – Libišany 1:5 (1:4). Branky: Beran – Chmelík 3, L. Kraják, Sokol. Horní Ředice – Choceň 5:0 (2:0). Branky: Morávek 4, Pithart. Vysoké Mýto B – Holice 4:0 (2:0). Branky: Haladei 2, Chadima, Kabrhel.