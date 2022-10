PODÍVEJTE SE: Polička přišla v závěru o vítězství, Dolní Újezd o remízu

Březová tentokrát z lepšího soudku. Po dvou porážkách v řadě zabrali svěřenci Jiřího Valty. Soupeře neměli z nejjednodušších, nováček z Jehnědí ve středeční dohrávce přehrál silný Žamberk, ale u řeky Svitavy narazil. Domácím se zápas povedl a ke slušnému hernímu projevu konečně přidali i potřebnou produktivitu v zakončení. Přesto nabídl druhý poločas zápletku, protože za stavu 2:0 se hosté dostali do kontaktu a mysleli na vyrovnání. Tento záměr jim ovšem pokazilo nejprve vyloučení Matouška po druhé žluté a hned vzápětí „hřebík do rakve“ – třetí gól od dorostence Říkovského.

Týmy chtěly vyhrát, braly jen bod. Souboj Dobříkova se Žamberkem měl patřit bezesporu k tomu fotbalově lepšímu, co nabízí podzimní část nejnižší krajské soutěže. A lze říci, že diváci nebyli úrovní zápasu zklamaní, k vidění byl docela zajímavý bojovný fotbal solidní úrovně. O gólové příležitosti nebyla nouze, ujalo se po jedné na každé straně. Do vedení šli domácí, když míč z kopačky Derky zapadl přesně do šibenice. Žamberské úsilí o vyrovnání našlo svoje vyústění v 83. minutě, kdy svůj střelecký pokus usměrnil Lang ideálně pod břevno Soupeři v utkání pomýšleli na plný zisk, dělba bodů však byla asi spravedlivým vyjádřením poměru sil na hrací ploše.

Svitavy na jedničku: V deseti mužích jasně vyhrály a soupeře vygumovaly

Na porážku reagovali vítězstvím. Sloupnice o týden dříve v Kunčině ztratila poprvé v sezoně všechny body, ale žádné hmatatelné stupy to na tamních fotbalistech nezanechalo. Alespoň tak lze soudit z těsné výhry nad moravskotřebovskou rezervou, po které si upevnili vedoucí umístění v tabulce. Domácí měli snový start do zápasu, ani ne po čtvrthodince vedli o dva góly, leč rychlé snížení soupeře jim dalo na vědomí, že tak pohodová cesta k úspěchu zase nebude. Což ostatně platilo i po přestávce, gól na 3:1 hosty nezlomil a kontaktním zásahem ještě v úplném závěru zařídili drama. Pro Sloupnici s dobrým koncem.

Nula na kontě výher je minulostí. Na osmý pokus se v tomto soutěžním ročníku konečně dočkaly premiérového vítězného zápisu Libchavy, které doposud výsledkově i herně tápaly. A kdo jiný mohl vzít ve složitých chvílích na sebe zodpovědnost než kanonýr Petr Pavlák? Hattrickem se podepsal pod výsledek 5:3 v měření sil proti Kunčině a díky zvládnuté přestřelce opustil libchavský celek úplné dno pořadí. Nutno ovšem současně dodat, že hostující celek se po závěrečném hvizdu velm zlobil na rozhodčí a jejich verdikty v tomto střetnutí.

Opatov krutě vytrestal Morašice, Bystré jde po výhře nad Poličkou zpátky do čela

Remíza, která je ztrátou. Lanškrounské béčko pořád nemá bodů na rozdávání a dva, které ztratilo v domácím souboji se Svratouchem, mu budou hodně chybět. Tenhle duel totiž mělo vyhrát, ale vlastní střelecká nemohoucnost to znemožnila. Zejména ve druhém poločase rezerva soupeře mačkala jako citrón, ale remízové skóre na svoji stranu nepřeklopila. Čemuž se podivovali i samotní hostující fotbalisté. „Je třeba objektivně přiznat, že domácí byli lepší a dost dobře nechápu, jak mohou mít v soutěži jen osm bodů,“ glosoval zápas kouč Svratouchu Martin Pavlík. K tomu asi není co dodat…

TJ Semanín vs. TJ Jaroměřice.Zdroj: FB TJ Jaroměřice

Až nečekaně ostrá kanonáda. Lepšící se Jaroměřice měly být dobrou prověrkou aktuální semanínské formy, trochu překvapivě se však z tohoto utkání stala jednostranná partie. Zásadní pro vývoj hry byl výtečný nástup domácích, kteří po necelých pětadvaceti minutách vedli 3:0 a dostali tím střetnutí pod svoji kontrolu. Hosté z Malé Hané sice tu a tam také vystrčili ofenzivní růžky, ale ke zdramatizování průběhu to nestačilo. Obzvlášť spokojen odcházel z trávníku Radim Křepela, který brankou v 90. minutě zkompletoval hattrick.

SKUPINA B – 9. KOLO: Březová nad Svitavou – Jehnědí 3:1 (1:0). Branky: Dufek, Štoudek, Říkovský – D. Gregar. ČK: 0:1 (Matoušek). Libchavy – Kunčina 5:3 (3:1). Branky: Pavlák 3 (1 z pen.), Kovář, Kletečka – Švanda z pen., Brychta, L. Kaláb. Janov – Pomezí 4:1 (2:0). Branky: Boháček 2, Jirásek, Heger – Sláma. Semanín – Jaroměřice 6:2 (4:1). Branky: Křepela 3 (1 z pen.), Nešický, Bednár, Mazal – Švec, J. Valenta. ČK: 0:1 (Knoll). Sloupnice – Moravská Třebová B 3:2 (2:1). Branky: Dočkal, Jiskra, O. Mikulecký – Bubela, Lebiš. Dobříkov – Žamberk 1:1 (1:0). Branky: Derka – Lang. Lanškroun B – Svratouch 1:1 (1:1). Branky: Richtr – Hanskut.