Nezdar se dotkl také Dolního Újezdu, který po minulé devítigólové kanonádě zůstal v Jablonném na střeleckém suchu. Hostům patřila jen úvodní půlhodina, kterou korunovali dělovkou Frňky do břevna. To na opačné straně mířil Shymchyshyn zpoza šestnáctky přesněji a po jeho vedoucím gólu přešla aktivita na kopačky domácích. Což platilo i po pauze, kdy nejdříve hlavičkou Vágner a po něm Vaníček z penalty zpečetili další vítězství výborně hrajícího nováčka soutěže. „Na podmáčeném hřišti dominoval důraz nad kombinační hrou. Naši hru ovlivnilo nucené střídání zraněného Fulíka. Po přestávce jsme se snažili, ale jediná střela na branku od Štarmana, ačkoli byla hodně jedovatá, to bylo hodně málo. Výsledek je zklamáním,“ netajil se sekretář Jan Kabrhel.