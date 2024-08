Duely Lanškrouna a Svitav náleží tradičně k atraktivním zápolením v rámci krajského přeboru a nejinak tomu bylo i tentokrát. „Po dlouhé době jsme hráli utkání na mokrém podmáčeném hřišti, terén byl dost těžký. Začátek jsme měli dobrý, hráli jsme sebevědomě, dařilo se nám i v kombinaci a odměnou byla vedoucí branka, kdy se po Palatkově úniku a přihrávce do šestnáctky prosadil Králíček. Zhruba do 35. minuty jsme měli převahu, potom se začala hra vyrovnávat, do druhé půle vstoupil energičtěji Lanškroun, my se přizpůsobili jeho jednodušší hře. Několik šancí jsme ještě přežili, ale nezachytil jsme křížný pas Ptáčka na střídajícího Macháčka, jehož střelu Jílek sice nohou vyrazil, ale jen do břevna a od něho šel míč do sítě. Remíza nakonec odpovídá průběhu hry, protože první poločas vyzněl lépe pro nás a druhý pro soupeře,“ uznal vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Moravskotřebovský Slovan odehrál na půdě na jaře ještě divizního Letohradu sympatickou partii a k bodovému zisku byl blíže, než se čekalo. Na brzkou trefu domácího Hillera však odpověď nenašel. „Z Letohradu odjíždíme s prázdnou, i když po zhodnocení celého zápasu si myslím, že by utkání slušela více remíza. O výsledku rozhodla jediná branka, kterou bohužel vstřelili domácí, a to po krásně zakončeném brejku. My jsme byli po celý zápas důstojným soupeřem a snad jenom nezkušenost či zbrklost nás připravily o lepší výsledek. Soupeři jsme k vítězství pogratulovali se vztyčenou hlavou, i to se počítá,“ hledal na výkonu pozitiva kouč Slovanu Petr Václavek.

Litomyšlská Jiskra si sama pokazila duel na hřišti skutečského nováčka špatným nástupem a inkasovanou brankou po necelých čtyřech odehraných minutách. A protože jí to směrem dopředu moc nešlo, nedokázala s nepříznivým vývojem nic udělat, tím spíše poté, co dostala druhý úder. „Na výborně připravený trávník jsme nastoupili se čtyřmi změnami v základní jedenáctce a naším cílem bylo navázat na výkon z předešlého kola. Jenže hned od úvodu nám vázla organizace hry v obranné fázi, což soupeř rychle potrestal brankou. Ještě v prvním poločase přidal druhou a utkání se potom v podstatě dohrávalo. Celý zápas se nám nedařilo dostat do potřebného tempa, chyběly bojovnost a vůle poprat se o lepší výsledek. Díky tomu si domácí tým připsal pohodlnou výhru. Poděkování patří především těm hráčům, kteří po delší herní pauze byli ochotni doplnit naši prořídlou sestavu,“ uvedl hrající trenér Martin Hašek.