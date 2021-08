Sportovní bitvy mezi reprezentanty měst Litomyšl a Moravská Třebová mají zvuk především na hokejovém kluzišti. Tato okresní derby navštěvují pravidelně početné zástupy diváků a emoce se často dají krájet. Což však neznamená, že fotbalisté Jiskry a Slovanu, kteří se o víkendu střetli v rámci krajského přeboru, by snad neměli co nabídnout. Pravda, hrálo se ve výrazně poklidnější atmosféře, o stovkách fanoušků si fotbal na této úrovni může nechat jen zdát, nicméně duel byl k vidění atraktivní a dramatický až do závěrečné minuty. Ve prospěch domácích jej rozhodl po vydařeném rychlém výpadu střídající Pavel Urban, jenž byl na hřišti sotva pár chvilek. Tenhle tah se trenérům skutečně vyplatil. Litomyšl udržela ve třech ze čtyř odehraných zápasů čisté konto a pokaždé z něho urvala vítězství.

Litomyšl – Moravská Třebová 1:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Ve druhém domácím utkání jsme chtěli potvrdit body získané ve dvou venkovních zápasech. Byli jsme si vědomi, že nás čeká kvalitní soupeř, což se potvrdilo. Utkání bylo vyrovnané, nakonec ho rozhodla jediná branka po naší ukázkové akci. Tyto tři body pokládám za velice cenné, získané proti silnému týmu a nadto podtržené opět čistým kontem. Takže spokojenost.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Domácí na nás byli dobře připraveni a po celý zápas byli lepším mužstvem. My jsme bohužel nenastoupili v optimálním složení a hráli někteří kluci, kteří na tuto úroveň ještě nestačí. I přesto jsme vcelku drželi se soupeřem krok. Za celou dobu jsme si vypracovali pouze jediný náznak příležitosti, ten jsme však nevyřešili v šestnáctce dobře a místo střely volili přihrávku. Dopustili jsme se dvou chyb v defenzivní činnosti, jednu domácí potrestali, při druhé jsme vykopávali míč z brankové čáry. Na zvrat jsme neměli, Litomyšl vyhrála zaslouženě.

Proseč – Svitavy 0:3

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Vyšly nám začátky obou poločasů, do vstřelené branky jsme pokaždé byli lepší. Vedoucí gól vstřelil opět Ivo Svoboda, na 2:0 zvyšoval po změně stran po krásné přihrávce od Brůny a samostatném úniku Juřík. Mezitím se do hry dostávala i Proseč, náznaků šancí měla možná i více než my, ale nedokázala se zklidnit při zakončení. Definitivně rozhodnuto bylo po nedorozumění brankáře s obráncem, kteří se srazili, Juřík důsledně sledoval balon a uklidil do do prázdné branky. O tečku za zápasem se postaral pěkný fotbalový moment, krásnou ránu Beránka vytáhl Cabal ještě lepším zákrokem na spojnici. Třígólový rozdíl je pro domácí možná krutý, výsledkově si to odskákali, i když herně tak špatně nevypadali. My jsme potvrdili, že náš herní projev jde nahoru.

4. KOLO: Litomyšl – Moravská Třebová 1:0 (0:0). Branka: Urban. Choceň – Třemošnice 3:2 (1:0). Branky: Novotný 2, Štanglica – Jelínek, Oswald. Česká Třebová – Chrudim B 1:1 (0:0). Branky: Herclík – Horák. Holice – Heřmanův Městec 7:2 (2:1). Branky: Václavek 2, Kopřiva, Semínko, Kovařík, Lát, Chvála – Levinský, vlastní (Chvála). Luže – Lanškroun 3:4 (1:1). Branky: Koukal, Veis z pen., Fejl – Sita, Veselý, Doležal, Ptáček. Proseč – Svitavy 0:3 (0:1). Branky: D. Juřík 2, Svoboda. Rohovládova Bělá – Horní Ředice 1:7 (1:3). Branky: Bydžovský – Janoušek 2, Morávek 2, Machatý, Češka, Sytko. Pardubičky – Moravany 2:0 (0:0). Branky: Pospíšil, Bartoníček.