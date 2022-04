Další střídání stráží na čele. Loučka obrala i Janov, zato Dolní Újezd nezaváhal

Nepovedený výjezd má za sebou Moravská Třebová, naopak první jarní vítězství si zasloužila Litomyšl.

Pardubičky – Moravská Třebová 3:0

Luboš Pilař, trenér SK Pardubičky: Do zápasu jsme museli nastoupit v kombinované sestavě. První půli jsme zvládli výborně a do kabin odcházeli s dvoubrankovým náskokem. Ve druhém dějství se nám i vinou špatného terénu přestalo dařit. Soupeř nás začal přehrávat, ale vstřelili jsme třetí branku a zápas dovedli do vítězného konce.

Alexandr Bokij, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Od začátku bylo vidět, že soupeř chce daleko více bojovat o body, byl rychlejší, agresivnější, hrál kolektivněji. Po naší chybě se z rychlého protiútoku ujal po deseti minutách vedení, podruhé jsme inkasovali z dorážky poté, co brankáři vypadl míč z rukou. My jsme si vypracovali málo příležitostí, pouze několik standardních situací. Po domluvě v kabině jsme ve druhém poločase začali hrát úplně jiný fotbal, dokázali jsme přitlačit soupeře, měli jsme i několik možností ke vstřelení branky, naši snahu však ukončila penalta a gól na 3:0. Domácí vyhráli za první poločas zaslouženě. My jsme sice po změně stran přidali na herní aktivitě, ale bohužel to bylo bez brankového vyjádření.

Litomyšl – Heřmanův Městec 3:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: S Heřmanovým Městcem jsme navázali na velmi slušný výkon z Moravské Třebové s tím rozdílem, že se nám po delší době podařilo vstřelit nějaké branky. Utkání se hrálo na těžkém terénu, proto jsme zvolili jednoduchou hru s co nejrychlejším přechodem do útoku, což se vyplatilo a zápas jsme také díky hattricku Lukáše Tomšů dovedli do vítězného konce. Pro nás to jsou důležité tři body a druhý dobrý výkon v řadě, neustále se ale trápíme v koncovce. Šancí si vytvoříme spousty, ale v zakončení máme pořád problém. Poděkování patří dorostencům, kteří nám vypomohli při naší rozsáhlé marodce.

Zbyněk Dujsík, trenér FK Jiskra Heřmanův Městec: V utkání podprůměrné úrovně jsme zaslouženě prohráli. První dvě branky jsme připravili domácím sami a zbytek utkání byl pod jejich kontrolou. V zápase dostali příležitost další hráči našeho úzkého kádru, kteří nepřesvědčili a nestačili jak po herní stránce, tak po stránce fyzické připravenosti.

Luže – Svitavy 1:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Šťastné, ale myslím si, že naše zasloužené vítězství. Měli jsme více gólových šancí a také herně jsme byli lepší. V prvním poločase jsme měli několik příležitostí, Hýbl hned zkraje napálil břevno, potom si Ehrenberger při samostatném úniku míč příliš předkopl, potom zase Válek přehazoval gólmana a trefil tyč. Druhou půli jsme otevřeli vedoucí brankou z kopačky Válka, jenže po hodině hry jsme nezachytili protiútok soupeře, Klenor kličkou vyřadil tři naše obránce a z dvaceti metrů vypálil přesně do vinglu. Dlouho jsme se potom nemohli pořádně prosadit, až v 88. minutě centroval do vápna Brázda, domácí hráč zahrál rukou a Svoboda nařízený pokutový kop bezpečně proměnil. Byť nás domácí celek potrápil, tak konečný výsledek odpovídá průběhu hry.

20. KOLO: Choceň – Chrudim B 3:2 (1:1). Branky: Vatrala, Štanglica, M. Novotný – Kopecký, Brychnáč. Česká Třebová – Moravany 8:0 (4:0). Branky: V. Novotný 3, Pešek 2, Grepl, Vaňous, Borek. Litomyšl – Heřmanův Městec 3:1 (2:0). Branky: Tomšů 3 – Mach. Rohovládova Bělá – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: Obermajer, Klouda, Pitter – F. Ptáček. Luže – Svitavy 1:2 (0:0). Branky: Klenor – Válek, Svoboda z pen. Holice – Horní Ředice 3:1 (0:1). Branky: Lát, Rosůlek, T. Jedlička – Morávek. Proseč – Třemošnice 3:2 (1:1). Branky: M. Marek, Vopařil, Mareš – P. Šindelář z pen., Brom. Pardubičky – Moravská Třebová 3:0 (2:0). Branky: Tuťálek, Valenta, Havelka z pen.