/KRAJSKÝ PŘEBOR/ I čtvrté podzimní vystoupení mělo pro fotbalisty Jiskry Litomyšl po zásluze tříbodové rozuzlení. Proti Vysokému Mýtu to výsledkově vypadá na nejjednoznačnější záležitost, odpor soupeře domácí hráči zlomili náporem v nástupu do druhého poločasu. Svitavy pouze remizovaly na půdě doposud nulových Moravan a podle obrazu hry to byla jejich jednoznačná ztráta.

TJ Jiskra Litomyšl vs. SK Vysoké Mýto B. | Foto: Deník/Radek Halva

V pátečním podvečeru na litomyšlském stadionu otevřel skóre Folta, který se hezky protáhl středem obrany a procpal balon za záda gólmana Sůvy. Zkraje druhé půle domácí fotbalisté opakovaně osvědčili pohotovost a důraz okolo pokutového území soupeře, rychle přidali další branky a střetnutí se potom dohrávalo v poklidu. „Netradičně v pátek jsme doma přivítali celek z Vysokého Mýta. Hosté měli na kontě sedm bodů, takže jsme věděli, ze nás nečeká nic lehkého. Cely první poločas byl velmi vyrovnaný, hra se odbývala hlavně mezi šestnáctkami. V první velké šanci se ocitl Urban, ale neproměnil, z následného brejku soupeře nás skvěle podržel Jílek. Těsně před přestávkou nás poslal do vedení po nádherné individuální akci Folta. V kabině jsme hráče nabádali, abychom se drželi toho, co fungovalo, to znamená dále vyhrávat souboje, nutit soupeře k dlouhým nákopům a následně získávat druhé míče. Nástup do druhé části nám vyšel skvěle a během patnácti minut jsme utkání rozhodli. Zbytek zápasu jsme kontrolovali, hosté tam měli ještě dvě menší příležitosti, ale ty opět vyřešil Jílek. Nejlepší výkon na podzim a zasloužené tři body do tabulky,“ byl spokojen trenér Roman Pražák.

Sestřih zápasu:

Zdroj: Youtube

Třebařov se vytasil s ostrou gólovou municí. A nebyl zdaleka jediný

O spokojenosti nemůže být ani řeči ve Svitavách, protože z Moravan měli svěřenci Radovana Kroulíka odjet při veškeré úctě k bojovnému soupeři bez debat s jasnou výhrou v kapse. Jenže… „Devadesát minut bušíme do vrat, ale bohužel… Dá se říci, že domácí udeřili ze své jediné příležitosti, kdy zůstal za vápnem trestuhodně nepokryt Lukas, balon si připravil a trefil se přesně k tyči. Do poločasu se nám podařilo srovnat po úniku Nováka, jehož přetažený centr vrátil do ohně Brázda a Juřík si věděl rady. Druhý poločas se hrál vyloženě na jednu branku, ale naše zakončení, to byla čirá zoufalost. Bylo tam hodně rohů, centrů do šestnáctky, ale nic z toho, několikrát se zaskvěl i gólman, někdy jsme místo střely zbytečně volili přihrávku. Ukazuje se, že absence zraněného Ehrenbergera a jeho přehledu ve finální fázi bude asi citelnější, než by bylo zdrávo. Domácí ke konci sotva chodili, ale dřeli a vydřeli si remízu. Nám se v Moravanech tradičně hraje špatně, ale tenhle zápas jsme bez výmluv měli jednoznačně vyhrát, protože vyložených šancí jsme na to měli více než dost,“ uvedl zklamaný vedoucí mužstva Oldřich Palla.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 5. KOLO: Litomyšl – Vysoké Mýto B 4:0 (1:0). Branky: Štarman 2, Urban, Folta. Holice – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: Václavek 2, J. Jedlička – Pecháček. Pardubičky – Lázně Bohdaneč 1:2 (0:0). Branky: Münzberger – Klouda 2. Libišany – Třemošnice 3:0 (2:0). Branky: Ujec, Řezníček, L. Kraják. Choceň – Horní Ředice 0:4 (0:0). Branky: Šenkýř, Přibyl, Morávek, Pithart. Česká Třebová – Heřmanův Městec 4:0 (2:0). Branky: Vaňous, Grepl, Novotný, Foff. Moravany – Svitavy 1:1 (1:1). Branky: J. Lukas – D. Juřík. Přelouč – Prosetín 0:0 (0:0).