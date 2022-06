Zápas s Lanškrounem, tedy týmem bojujícím o první místo. Jak se z vašeho pohledu vyvíjel a jak ho hodnotíte z pohledu vašeho týmového i individuálního výkonu?

Po týmové stránce jsem byl naprosto spokojený, odehráli jsme výborné utkání. Snažili jsme se hrát kombinačně, což nám v prvním poločase fungovalo, chtěli jsme hrát fotbal a hlavně konečně Lanškroun porazit. Jsem šťastný, že se nám to povedlo. Ve druhé půli tam byly trochu emoce, hoste chtěli vyrovnat, ale jenom nakopávali míče na jednoho hráče a čekali, co vymyslí. Naštěstí kluci vzadu to zvládli perfektně. Co se tyče individuálního výkonu, tak jsem hlavně rád, že jsem dohrál bez zranění, které mě poslední měsíc trochu trápilo. Při každém zrychlení jsem se bál, co bude sval dělat, ale naštěstí jsem moc neběhal, takže dobré (s úsměvem). Na dva góly to stačilo. Škoda třetího, kdy mě Honza Ehrenberger pěkně vychytal ze dvou metrů. To mu jde, ale z dvaceti metrů ne… (usmívá se)

Trefil jste se v utkání dvakrát, jaké to byly zásahy?

První gól, to byla taková moje klasika. Andrij Storchous se protáhl po levé straně, rozhodčí na něj odpískal faul a já dával ze standardní situace přes zeď pod víko. Mám takové góly rád! Druhá branka padla po akci, kdy konečně spoluhráč napodruhé udělal, co měl, podržel balon, rozehrál ho do kraje opět na Andrije, který mě našel pěknou prudkou přihrávkou před brankou.

Vašemu mančaftu se v posledních kolech začalo dařit herně i výsledkově. Jak jste zatím spokojen s mistrovským jarem?

Musím říci, že jarní část je pro nás určitě lepší než první polovina sezony, kdy jsme jezdili v jedenácti na zapas. Byli jsme všichni naštvaní, hlavně já. Myslím, že bychom v tabulce byli úplně jinde, kdyby to od začátku fungovalo aspoň trochu tak, jak to začíná fungovat teď. Došlo k pár změnám, přišel nový trenér, přišli noví hráči, všechno si sedlo, daří se nám, vyhráváme a pomalu se dereme tabulkou nahoru. Snad to tak půjde dál.

Od vás osobně fanoušci góly čekají, ale cítíte se sám jako střelec? Jste zvyklý na vyšší počty branek v utkáních?

No pár hattricků jsem za kariéru dal, ale hodně jich nebude, protože nejsem žádný čistokrevný útočník. Vždycky mě góly bavilo dávat, ale také připravovat a hlavně se bavit kombinační hrou. Jelikož mi to tam teď padá, tak asi od střílení gólů v mužstvu jsem.

Vzpomenete si na některé svoje zajímavé střelecké počiny z minulosti, obzvlášť povedené zápasy atd.?

Popravdě ani moc nevím. Naposledy proti Rohovládově Bělé to byly tři góly, pár sezon předtím jsem dal Žamberku čtyři, v minulém ročníku jsem vstřelil Svitavám v derby dva góly, ale pokud bych měl pátrat hlouběji, tak to už nevím.

Na jaře posílili Slovan ukrajinští spoluhráči. Jak rychle jste s nimi našel společnou fotbalovou řeč, jak se vám s nimi hraje?

Myslím, že si je přivedl trener Bokij přes svoje známosti. Každopádně všichni čtyři zapadli perfektně, pro nás to jsou výborné posily. Hlavně Andrij s Koljou, kteří hráli kvalitní soutěž na Ukrajině a jsou to hotoví hráči. Hlavně Andrij, ten k nám herně zapadl od prvního tréninku a na hřišti si rozumíme. Další dva kluci jsou mladší, ale draví. A aspoň jeden umí česky (s úsměvem). Mě osobně se s Andrijem hraje výborně a to samé platí o ostatních spoluhráčích.

V nadcházejícím kole vás čeká derby ve Svitavách, které mají v poslední době také velmi dobrou formu. Vaše očekávání od tohoto střetnutí? Na co byste pozval fanoušky?

Určitě tam pojedeme s cílem vyhrát, protože jim máme co vracet za pohár, kdy si myslím, že jsme si finále za předvedenou hru zasloužili více, ale na to se nikdo neptá. Penalty rozhodly. Hlavně doufám, že sval vydrží, a ne jen pět minut jako v poháru. Fanoušky snad ani nemusím zvát, protože všichni sami vědí, že je to derby a že bývá vyhrocené. Tak oba týmy předvedou pěkný fotbal, protože, jak říkáte, jim i nám se teď daří.