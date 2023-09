KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Třináct bodů, bilance 4 – 1 – 2, skóre 12:6. Po sedmi odehraných kolech jsou na tom oba zástupci Svitavska v nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů úplně totožně. Na prahu náročného „anglického“ týdne s vloženým čtvrtečním dějstvím se výsledkově lépe dařilo Svitavám, které braly proti Přelouči očekávanou výhru, byť se nerodila snadno. Litomyšl padla v Lanškrouně a lze říci, že se tak stalo poměrně nešťastně.

TJ Svitavy vs. FK Přelouč. | Foto: Martin Alexa

Svitavy nastoupily proti Přelouči v pozici favorita s cílem napravit zaváhání z Chocně a svůj úkol přes především personální problémy splnily. Výčet zraněných hráčů rozšířil v tomto duelu Martin Czehowský, kterého protihráč Lipavský vyřadil po necelé půlhodině ze hry surovým faulem (viz. fotografie) a šel ze hřiště z červenou kartou. Ani jeho oběť ovšem nemohla pokračovat.

TJ Svitavy vs. FK Přelouč.Zdroj: Martin Alexa

„Zápas z našeho pohledu začal dobře a po spolupráci Juříka s Králíčkem a Brázdou zakončoval posledně jmenovaný prakticky do prázdné branky. Měli jsme navrch, ani hosté však nepůsobili špatným dojmem. Bohužel ale přišla 28. minuta, červená karta a potom zápas ztratil úroveň. My jsme museli přeskupit řady a hra byla značně rozháraná. Naštěstí se nám povedlo po změně stran zvýšit na 2:0, když se po úniku Brázdy v zakončení chytře prosadil Králíček, a potom se utkání více méně jen dohrávalo, soupeř vážněji zahrozil snad dvakrát. Tři body bereme, horší je před náročným týdnem rostoucí počet zraněných hráčů,“ uvedl vedoucí mužstva Oldřich Palla.

Čtvrtek 28. září, 16.30: Svitavy – Horní Ředice, Litomyšl – Libišany.

Utkání dvou předních týmů krajského přeboru v Lanškrouně mělo dobrou úroveň a divákům se líbilo. O jeho osudu rozhodl závěr prvního poločasu, nejprve proměněná penalta Skalického a následné zvýšení po rohovém kopu z hlavy F. Ptáčka. Litomyšl po změně stran přidala, po kontaktním gólu dělala možné i nemožné pro vyrovnání, ale nebylo jí přáno.

„Na horkou půdu do Lanškrouna jsme odjeli nekompletní a s několika hráči, kteří hráli se sebezapřením, protože nám v týmu létá nějaká viróza. Vstup nám vyšel, v první velké šanci se ocitl Folta, ale neproměnil. Prakticky celý zbytek poločasu jsme byli aktivnější, drželi míč, ale vinou nepřesností ve finální a předfinální fázi jsme se nedokázali prosadit a když už se nám to jako v případě Urbana podařilo, tak zasáhl výborný gólman Slaný. Bohužel závěr poločasu nám hrubě nevyšel. Nejdříve se domácí dostali do vedení z penalty, když jsme propadli jednoduchém míči ve vápně a následně jsme neuhlídali při rohu Ptáčka,“ uvedl trenér Roman Pražák. „Do druhé půle jsme změnili rozestavení a soupeře dostali prakticky pod trvalý tlak. Naneštěstí pro nás se nám z něho podařilo vstřelit pouze jednu branku a domácí tak zaslouženě získali tři body, když dokázali vytěžit z minima maximum. I přes porážku musím hráčům poděkovat, jak zejména druhý poločas odpracovali, i když někteří z nich nebyli zdaleka fit,“ dodal litomyšlský lodivod.

KRAJSKÝ PŘEBOR – 8. KOLO: Lázně Bohdaneč– Třemošnice 1:1 (0:0). Branky: Klouda z pen. – Petrlík z pen. Moravany – Holice 1:4 (1:0). Branky: vlastní (Chvála) – Balog 2, Řezníček, Václavek. Lanškroun – Litomyšl 2:1 (2:0). Branky: Skalický z pen., F. Ptáček – Škeřík. Prosetín – Česká Třebová 1:1 (1:0). Branky: Vodvárka – vlastní (Tichý). Pardubičky – Choceň 3:0 (2:0). Branky: vlastní (Adamec), Bobek, Tuťálek. Svitavy – Přelouč 2:0 (1:0). Branky: Brázda, Králíček. Horní Ředice – Libišany 3:2 (1:2). Branky: Morávek, Březina, Machatý – L. Kraják, vlastní (Skoumal). Vysoké Mýto B – Heřmanův Městec 2:2 (1:1). Branky: Lebeda, Wimmer – Kalous, Straka z pen.