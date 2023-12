„Umístění v této fázi soutěže není tak podstatné, bodové rozestupy jsou minimální, ale zcela upřímně jsme si představovali, že budeme mít na kontě tak o čtyři až pět bodů více,“ netají se Roman Pražák přece jenom zklamáním z několika zbytečně ztracených zápasů.

„Podzim musím rozdělit do tří částí. Úvod se nám vydařil, posbírali jsme body i v zápasech, kde se nám herně tolik nedařilo. Pak následovala série utkání se silnějšími soupeři, kterou jsme bohužel nezvládli. Závěr nám opět vyšel a udrželi jsme se ve hře o čelní příčky. Co se týče herního projevu, tak většinu hráčů provázela nevyrovnanost výkonů a je tedy stále na čem pracovat,“ ohlíží se Pražák za uplynulými měsíci.

„Naší největší slabinou po celou dobu, co jsem v Litomyšli působil, je proměňování šancí. Kdybychom byli v této činnosti alespoň o padesát procent lepší, tak se pohybujeme úplně někde jinde. Takže tohle je největší bolest, tady máme značné nedostatky. Jsou zápasy jako s Holicemi nebo Chocní, kdy jsme schopni zahodit sedm nebo osm vyložených šancí. Je to věc, která se opakuje. Pozitivem je kompaktní defenzíva a organizace hry. V tomto směru patříme k nejlepším týmům v přeboru,“ je přesvědčen nyní už bývalý trenér Jiskry.

TOP zápas a naopak nejslabší vystoupení podzimu očima Romana Pražáka? „Nejvíce spokojen jsem byl v domácím zápase proti Vysokému Mýtu, to byl náš nejlepší výkon. Nejhorší jsme podali proti Libišanům. Ano, bavíme se sice o prvním týmu tabulky, ale v tomto duelu jsme čekali daleko více,“ připomněl zářijovou dvoubrankovou porážku se soupeřem, který přezimuje na čele tabulky.

Co se týče hodnocení jednotlivců, jedno jméno Roman Pražák zdůraznil a dvakrát podtrhl. „Určitě musím vyzdvihnout přínos Tomáše Jílka. Od příchodu do Litomyšle je pro mužstvo oporou a výrazně zvedl výkonnost celého týmu. Podle mého názoru je to jednoznačně nejlepší gólman krajského přeboru,“ chválí spolehlivého strážce svatyně.

Pardubický krajský přebor má podle litomyšlského kormidelníka celkově dobrou kvalitu. „Letos bych řekl, že úroveň šla o něco nahoru. Soutěž je velmi vyrovnaná a jaro bude z tohoto pohledu velmi zajímavé,“ domnívá se Pražák.

Jak už bylo řečeno, jeho osobně se mistrovské jaro v Litomyšli týkat nebude. Jeho angažmá v Jiskře, které začalo v létě roku 2019, dospělo k závěru. „Především chci poděkovat za příležitost v Litomyšli působit, byla to pro mě velká zkušenost a celou tu dobu jsem si svoje působení užíval. Bohužel po zralé úvaze nebylo možné ve spolupráci pokračovat. Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí co jsem musel udělat, ale nešlo to jinak,“ vysvětluje.

„Postupem času se nám podařilo vybudovat velmi silný tým, který si držel stabilní výkonnost na špici tabulky krajského přeboru. Důkazem je druhé a třetí místo v posledních dvou dokončených ročnících. Velké poděkování patří celému týmu, v Litomyšli je vynikající parta a pevně věřím, že kluci budou v dobrých výsledcích pokračovat i nadále a třeba se jim někdy podaří to, co se nepodařilo pod mým vedením, tedy krajský přebor vyhrát. Věřím, že s některými kluky se v budoucnu zase potkám. Mému nástupci a celému fotbalu v Litomyšli přeji hodně úspěchů v dalších letech a budu bedlivě sledovat, jak se týmu bude dařit,“ rozloučil se Roman Pražák.