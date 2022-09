„Co se týká mého výkonu, byl to právě ten zápas, kdy vám tam spadne asi všechno,“ usmívá se EDUARD KUTLÁK. „Těžil jsem z přesných přihrávek od spoluhráčů na hranici velkého vápna a dostal docela dost prostoru i času od soupeře. Zakončení se mi vyvedlo, za což jsem pochopitelně rád,“ nepřeceňuje svůj gólový počin.

Eduard Kutlák toho na fotbalových trávních prožil spoustu, většinou nastupoval na hrotu útoku a střelbu měl vždy v popisu práce. „Ano, občas se mi v kariéře povedlo nastřílet větší počet gólů, hattricků mohlo být asi tak do deseti. Každý útočník by měl být v týmu od střílení branek. V současnosti je moje úloha v týmu už trochu jiná, a to vzhledem k mému věku i zdravotním komplikacím, které mě často provází. Postupem času a vinou těchto okolností se do základní jedenáctky často nedostávám. Přesto věřím, že když nastoupím, jsem ještě pro mužstvo přínosem,“ říká současný svěřenec trenéra Jiřího Valty.

Eduard Kutlák.Zdroj: archiv klubu

Zážitků nasbíral za dlouhá léta fotbalové kariéry, během které zůstal s výjimkou působení v České Třebové věrný březovským barvám, celou řadu. Z těch střeleckých mu v paměti zůstal zejména jeden. „Nějaké góly určitě pěkné byly, ale tak nějak to z hlavy vyprchá.. Možná však stojí za zmínku, že jsem asi před pětadvaceti lety vstřelil hattrick jako brankář. Ze tří penalt…“ vzpomíná s úsměvem.

Ještě zpět k utkání s Libchavami. Výhra 5:2 byla pro domácí důležitá i proto, že nastupovali týden po fiasku ve Sloupnici, kde nenavázali na úspěšný vstup do sezony vyjádřený dvěma vítězstvími a vyfasovali šestigólový příděl. „Debakl ve Sloupnici je minulostí. Řekli jsme si, že když jsme dokázali odehrát dobře první dvě kola, tak proč by to nemohlo jít i teď. A ono to zase šlo. Nevím, jestli se dá během týdne výrazně něco měnit. Podle mě je nejdůležitější přistoupit ke každému zápasu zodpovědně a soustředěně. Věřím, že tomu tak bude i v dalších kolech,“ říká Kutlák.

A jak vysoko pomýšlí zkušený fotbalista se svými spoluhráči z Březové v dalším průběhu podzimní části sezony? „Naším cílem pro nás a naše fanoušky je hrát stabilně I. B třídu. Doufám tedy, že budeme získávat dostatek bodů a hrát v horní polovině tabulky tak, abychom tento cíl plnili,“ dodal Eduard Kutlák.

A ještě tradiční pohled na nejlepší střelce v mládežnických soutěžích. V nich se tentokrát pálilo ostrými. Dorostenec Michal Kudyn (Kunčina/Mladějov) se trefil šestkrát, stejně tak mladší žák Matyáš Just z Borové, jeho spoluhráč Ondřej Dittrich zaznamenal pět branek. A dalším pětigólovým kanonýrem víkendu byl březovský dorostenec Tadeáš Reichl.