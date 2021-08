Zejména litomyšlská Jiskra rozehrála svůj duel daleko lépe, než jak nakonec dopadl. Naopak moravskotřebovský Slovan musel být s plichtou v Holicích navýsost spokojen.

2. kolo:

Česká Třebová – Svitavy 1:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Oproti minulému týdnu jsme podali určitě zlepšený výkon. Dá se říci, že dvě třetiny hřiště patřily nám, bohužel kromě té útočné. Určitě jsme měli míč více pod kontrolou, ale domácí, jakmile se k němu dostali, byli nebezpečnější, po závaru ve vápně se také ujali vedení. My jsme hráli, jenže jsme nedokázali herní převahu nijak využít, úplně nám chyběla střelba. V samotném závěru nás nejprve dvakrát podržel gólman Cabal při šancích soupeře, dostali jsme se do posledního útoku, přišel faul za půlkou, k trestnému kopu se postavil Chlup a jeho balon do šestnáctky propadl možná s jemnou tečí někoho z chumlu hráčů až do branky. Pro nás tedy šťastný konec, důležité je, že herně to bylo zdařilejší než v prvním kole.

Holice – Moravská Třebová 1:1

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hráli jsme s kvalitním soupeřem, který byl po většinu času lepší. V prvním poločase to ještě nebylo tolik markantní, hra byla poměrně vyrovnaná. Nám pomohlo zranění domácího Řeháka, který musel střídat, potom jsme se dostali více do hry a zkraje druhého poločasu po faulu na Štaffu se krásně z přímého kopu trefil Bednář. Tenhle moment domácí trochu vykolejil, ale po deseti patnácti minutách převzali otěže hry do svých rukou, zatlačili nás a měli obrovské příležitosti na to, aby skóre nejen srovnali, což se jim povedlo, ale i úplně otočili. Už vzhledem k tomu, že jsme do zápasu nastoupili z nejrůznějších důvodů v nekompletní sestavě, jsem za tenhle získaný bod opravdu šťastný. V podstatě lze říci, že remíza v Holicích pro nás byla jak vyhrát na olympijských hrách.

Litomyšl – Chrudim B 2:4

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Utkání s kvalitním soupeřem se mi hodnotí těžko, protože jsme si ho bohužel prohráli naprosto sami vlastními individuálními chybami. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, hráli ze zajištěné obrany a přecházeli do nebezpečných brejků. Šancí jsme si vytvořili několik, ale proměnili jenom jednu. Hosté se za celý první poločas dostali k jediné střele na branku, a to z nařízené penalty, které předcházela naše hrubka. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit stejně, jenže bohužel jsme hned zkraje vyrobili další fatální kiks v rozehrávce a inkasovali podruhé. To s námi zamávalo a v následujících deseti minutách jsme dostali ze standardních situací další dva góly. Snažili jsme se ještě dostat do utkání, ale na víc než na snížení to nestačilo. Odehráli jsme dobrý zápas, ale obrovskými chybami jsme Chrudimi doslova darovali dvě první branky a tím ji dostali do hry. Sami jsme tradičně spoustu šancí nevyužili a to s takhle silným protivníkem zákonitě stojí body, na které jsme jistě měli.

2. KOLO: Choceň – Lanškroun 2:2 (1:1). Branky: Fikejz, Pekárek – Ptáček, D. Skalický. Česká Třebová – Svitavy 1:1 (1:0). Branky: Grepl – Chlup. Holice – Moravská Třebová 1:1 (0:0). Branky: Rožek – Bednář. Litomyšl – Chrudim B 2:4 (1:1). Branky: Paclík, Kundera – F. Holeček z pen., Zrůst, Kopecký, Vácha. Luže – Rohovládova Bělá 3:1 (3:1). Branky: Fejl 2, Koukal – Kárský. Proseč – Horní Ředice 2:3 (1:2). Branky: Fenyk, Hromádka – Přibyl, Hrdý z pen., Mráz z pen. Pardubičky – Třemošnice 3:0 (1:0). Branky: Pospíšil z pen., Knyshov, Štědrý. Heřmanův Městec – Moravany 2:1 (1:0). Branky: Pilný 2 (obě z pen.) – Knotek z pen.