K. O. pro Sloupnici. To je další jistota, jakou svitavsko-orlická skupina nejnižší krajské fotbalové soutěže o uplynulém víkendu získala. Celek, který před rokem skoro do posledního kola bojoval o postup, prošel prakticky celou sezonou 2023/2024 jako v těžkém snu. Na jaře doposud neuhrál ani bod a po debaklu v Bystrém (šest gólů inkasoval v prvním poločase!) je jeho osud s definitivní platností zpečetěn. V závěrečných kolech nemá ani teoretickou naději, že by se dostal mimo sestupové příčky, a zamíří do přeboru OFS Ústí nad Orlicí.

Kdo však bude druhým týmem, jehož setne sestupová sekera, to je v tuhle chvíli ve hvězdách. S pravděpodobností hraničící s jistotou to bude jeden ze svitavské čtveřice (Jaroměřice 23, Pomezí 24, Bystré 25, Moravská Třebová B 28).

FOTO, VIDEO: Nicneřešící remíza v Poličce. Slovan se drží na postupovém fleku

„Anglický“ týden postavil na nohy fotbalisty Pomezí, kteří ještě před pár dny vrávorali na hranici propasti, ale zabrali tehdy, když to jejich fanoušci čekali snad nejméně. Ve středu si odvezli senzační tři body z Lanškrouna a v sobotu to zopakovali zásluhou proměněného pokutového kopu Lukáše Roušara na tatenickém trávníku. Těchto šest „zázračných“ bodů je pro Pomezí doslova darem z nebes a dává jim reálnou naději na udržení krajské soutěže.

Jenže v tomhle boji nejsou zdaleka jediní. Bysterské teď výrazně podržel nad vodou střelecky disponovaný Jiří Peterka. Ten jim hattrickem zajistil ve sváteční den remízu v Moravské Třebové a dvěma zásahy se podílel i na jednoznačném vítězství nad Sloupnicí. Což byl mimochodem dosti pozoruhodný duel, půltucet branek domácí fotbalisté vyskládali do rozmezí 15. a 42 minuty a druhý poločas potom byl jakoby zbytečný…

Byly plus tři góly, ale skončily minus dva body. Tahle ztráta musí Svitavy mrzet

A tak na sestupové místo aktuálně propadly Jaroměřice. U nich se předpokládalo, že jejich ohromnou výhodou bude domácí prostředí ve zbytku jarní části, ovšem uplynulá dvě kola tomu zrovna nenasvědčovala. Malohanácký celek totiž ve středu hodně zbytečně vinou vlastní střelecké sterility prohrál s Jehnědím, aby o víkendu neměl nárok v okresní bitvě proti Janovu hrajícímu na jaře v nebývalé pohodě. Hosté nasázeli pět gólů a jejich jasným cílem pro jarní finiš se jeví druhá příčka v konečném pořadí, formu na to evidentně mají.

A zapomenout nelze ani na moravskotřebovské béčko, které má sice oproti nyní dvanáctému Pomezí výhodu čtyř bodů, ale to pořád není nic rozhodujícího a uklidňujícího. Slovan totiž v rámci „anglického“ týdne rozmnožil svoje konto toliko o dvě remízy a to je hodně pomalý posun. Sám o sobě by sice získaný bod ze sousedského derby hraného před dvěma stovkami diváků v Kunčině k zahození určitě nebyl, ale bude ještě potřeba zabrat. Kunčina si celkem s přehledem hlídá pozici v lepší polovině nevídané našlapaného pořadí a rmistrovský ročník může dohrávat relativně v klidu.

Do pozice remízového krále skupiny B se obsadila Březová, plichtila počtvrté z pěti posledních utkání. A zároveň tím drží svoji jarní neporazitelnost, to je potřeba zdůraznit jako pozoruhodný počin. V nervózním střetnutí v Jehnědí padaly karty na hřišti i na lavičce, v 66. minutě si domácí Pilař vykoledoval za svoje výlevy vůči rozhodčí Ilnytske dokonce červenou, ale „přesilová hra“ nestačila Březovským na to, aby vyrovnanou bitvu překlopili na svoji stranu. Pro oba týmy však platí, že se pohybují v bezpečných vodách.

Cerekvičtí nájezdníci dobyli mladějovskou pevnost. Sebranice sahají po triumfu

Dobříkov nastupoval proti České Třebové s vědomím jistoty prvenství v soutěži a v oslavném duchu odehrála celý duel, který ozdobil nastříleným půltuctem branek do sítě značně oslabeného protivníka. Po 22. kole má suverénní lídr tabulky na kontě 98 vstřelených gólů, jeho elitní kanonýr Matouš Novotný se hattrickem vyšplhal na číslo 49 (!), dá se tedy docela důvodně předpokládat, že v nejbližší době padnou další pozoruhodné hranice.

Další orlická bitva minulého kola potvrdila nevalnou výkonnost, s jakou se na jaře potýká Semanín. Od lanškrounského béčka, v jehož barvách naskočil v závěru do hry i trenér Růžička, dostal naložen pětigólový příděl a rezerva tak završila svoje pozoruhodné období. Deklasovala Jehnědí 7:0, vzápětí zcela nečekaně přenechala všechny body Pomezí, aby nyní vyhrála v Semaníně.