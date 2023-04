I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE/: Pět ze sedmi zápasů úvodního jarního kola druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže skončilo 1:0. Více není potřeba dodávat k tomu, jak vyrovnané a nevyzpytatelné budou odvetné boje. Bez bodu zůstal mimo jiné podzimní mistr z Jablonného, ostrouhaly i České Heřmanice, naopak uspěly ohrožené celky Poličky, Luže i FC Jiskra 2008.

Momentka z utkání Polička vs. České Heřmanice. | Video: Radek Halva

Do Poličky byla upřena značná pozornost, nejen domácí fanoušci byli zvědaví, jak v těžké premiéře obstojí domácí celek s několika novými či staronovými tvářemi v sestavě (Ehrenberger, Komínek, Poul, Šmíd). A obstál velmi dobře, když mu Tomáš Poul svojí brankou z 58. minuty po tečované střele zajistil tři důležité a velice cenné body v souboji s kvalitními Českými Heřmanicemi. „Posílení o zkušené hráče na čtyřech postech bylo znát, přineslo nám to na hřiště kvalitu,“ chválil domácí trenér Roman Kysilko. „Věděli jsme i na základě zkušeností z podzimu, že hlavní nebezpečí od soupeře pochází ze standardek. Což se plně potvrdilo, zejména v závěru zápasu jsme se velmi složitě bránili a měli i štěstí, že jsme neinkasovali. Podržel nás tam Ehrenberger, který vyřešil několik nebezpečných situací. Ještě v 90. minutě jsme přežili velkou šanci soupeře. Velmi dobře nám zahrála celá obranná čtveřice, myslím, že to byl rozdílový faktor pro nás. Vzhledem k obrazu hry bylo zřejmé, že zápas může rozhodnout jediný gól. Padl nám a máme díky tomu potřebné tři body,“ dodal trenér Kysilko.

Svitavy napravily předchozí výpadek, Jiskra doma zůstala nečekaně poražena

Zklamalo svitavské béčko, které na domácí umělé trávě darovalo výhru protivníkovi z Luže. Zejména úvod utkání zastihl svěřence Martina Komoně ještě v zimním spánku. „Vyrobili jsme školácké chyby a hostům jsme doslova na zlatém podnose nabídli třígólové vedení. Potom jsme se oklepali a snížili na rozdíl jediného gólu, takže jsem věřil, že ve druhém poločase dokážeme výsledek otočit. Několik možností jsme tam měli, ale nevyužili je, postupem času byla na naší hře vidět nervozita a nenašli jsme síly, abychom zápas zachránili. Je to velká ztráta, tohoto soupeře bychom doma měli porazit,“ je si dobře vědom trenér Komoň.

O důležité body se hrálo v Králíkách a protože ani domácí hráči, ani soupeři z Dolního Újezdu nemohli dlouho najít střeleckou pohodu a veškeré nebezpečné pokusy až do 84. minuty končily buď na rukavicích gólmanů, nebo na brankové konstrukci, zdálo se, že střetnutí směřuje k bezgólové plichtě. Jenže fotbal je o chybách a jednu zcela fatální vyprodukovali v samotném závěru hosté, když špatným odkopem darovali gólovou šanci střídajícímu Ďurišovi a ten si s touto „z nebes spadlou“ příležitostí chladnokrevně poradil.

Bystré zvládlo přestřelku u posledního. Pět přeborových výher pro hosty

Na dno tabulky znovu propadla ústeckoorlická Jiskra, neboť v zápase s Prosečí předvedla mimořádnou střeleckou nemohoucnost. Měla sice v poli neustále navrch a také dostatek příležitostí k tomu, aby utkání rozhodla, jenže v zakončení zcela selhala. „První z jarních existenčních zápasů béčka nedopadl dobře. Přes trvalou převahu s řadou šancí se nepodařilo dostat míč za záda výtečného gólmana Lampárka. Naopak hosté dokázali z minima vytěžit maximum. Jenom se potvrdilo, jak moc bude mužstvu chybět zraněný Tomáš Pinkava, nejlepší střelec soutěže,“ okomentoval duel ústecký klubový sekretář Jan Skácel. Jak na to, to domácím názorně předvedl Mareš, který se v 68. minutě dostal v pokutovém území k míči a uklidil ho na místo určení. Což Ústečtí nedokázali, v zoufalém náporu trefil áčkař Bednář jenom tyč.

Pěkná návštěva se sešla v Letohradu a nebylo divu, derby proti Jablonnému bylo lákavé samo o sobě, tím spíše, že se jednalo o střet s vedoucím celkem tabulky. Utkání nabídlo svižný fotbal ve stylu „každý chvilku tahá pilku“, oba rivalové měli ve hře dobré pasáže, ale střelecké hody se nekonaly. Rozhodla jediná situace, krátce po zahájení druhého poločasu se domácím povedl rychlý protiútok a na jeho konci stál přesně zakončující Hiller. Hosté na obdrženou branku reagovali okamžitě zvýšeným útočným úsilím, ale jejich produktivita byla nulová a gólman Satoria všechny jejich nájezdy ustál.

Efektivita rozhodla kvalitní střetnutí pro Ústí. Vysoké Mýto postrádá lehkost

Jablonné opustilo vedoucí pozici a na ní ho vystřídal Prosetín. Ten uspěl na lanškrounské umělé trávě proti Tatenici a i v tomto souboji rozhodovala jediná branka, když se hned v úvodu střetnutí protlačil do zakončení důrazný Marek. Domácí odehráli herně rovnocennou partii a remíza by byla vzhledem k obrazu hry zřejmě spravedlivým vyjádřením poměru sil, jenže na kdyby se nehraje a gólově se prosadit nedokázali ani jednou.

Zámrsk vyrukoval ve Skutči mimo jiné se zvučnými posilami z Vysokého Mýta (M. Dvořák, Podmajerský), ale nezačal dobře, když v prvním poločase pustil soupeře dost lacino do dvoubrankového vedení. Druhá půle vypadala z pohledu hostů mnohem lépe, záhy snížili a vyrovnání viselo ve vzduchu. Jenže jenom viselo, druhý pokutový kop Skutče potom drama vyřešil, závěrečné snížení Podmajerského bylo pouze z rodu kosmetického.

I. A TŘÍDA – 15. kolo: Svitavy B – Luže 2:4 (2:3). Branky: Válek, Škáva – Fejl 2, Dušek, Koukal. Skuteč – Zámrsk 3:2 (2:0). Branky: Cach z pen., Talácko, Novotný z pen. – Podmajerský, Jiráský. Letohrad B – Jablonné nad Orlicí 1:0 (0:0). Branka: Hiller. Tatenice – Prosetín 0:1 (0:1). Branka: Marek. Ústí nad Orlicí B – Proseč 0:1 (0:0). Branka: Mareš. Polička – České Heřmanice 1:0 (0:0). Branka: Poul. FC Jiskra 2008 – Dolní Újezd 1:0 (0:0). Branka: Ďuriš.