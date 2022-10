Ani jeden z rivalů na tom není s bodovým ziskem kdovíjak, bylo tedy jasné, že v okresním derby mezi Poličkou a Dolním Újezdem se hraje o velmi důležitý zisk. Bylo znát, že soupeři si toho jsou dobře vědomi, hru provázela řada nepřesností. Opticky lépe na tom byli hosté, ale produktivnější byli Poličští. Před poločasem otevřel účet po rychlém výpadu Krejčí, brzy po návratu z kabin se ve vápně prosadil důsledný Bureš a zvýšil na 2:0. Zhruba od 60. minuty ovšem začala narůstat dolnoújezdská převaha a ta postupem času nabyla drtivého rázu. Hosté sevřeli rivala u jeho pokutového území a „lisovali“ ho jak ovoce v moštárně. Zákonitým vyústěním bylo vyrovnání, když se nejdříve prosadil P. Frank a na jeho zásah navázal nekompromisní dorážkou do odkryté svatyně Drahoš. A nemuselo zůstat jen u toho, dolnoújezdský tlak nepolevoval a ještě v poslední minutě napálil L. Jireček z hranice vápna tyčku. S výslednou remízou nakonec nebyl spokojen zřejmě nikdo, do tabulky příliš nepomohla.

Psychologa pro hráče? Svitavští fotbalisté přišli školácky o nadějný náskok

„Podruhé za sebou jsme nedotáhli do vítězného konce zápas, v němž jsme vedli o dva góly. Faktem je, že zhruba po hodině jsme úplně vypadli ze hry, nedokázali jsme udržet míč na vlastních kopačkách, ztráceli míče a dostali se po silný tlak soupeře. Bylo znát, že jsme nemohli střídat na postech, kde to bylo nejvíce potřeba, hosté začali být nebezpeční zásluhou svých individualit Štarmana s Drahošem a nakonec je potřeba uznat, že musíme být za remízu rádi, protože jsme se náporu Dolního Újezdu ubránili se štěstím. Do 60. minuty to bylo herně docela v pořádku, ale potom dominovali hosté,“ uznal poličský lodivod Roman Kysilko. „Domácí se moc nenadřeli na to, aby šli do vedení, stačila k tomu naše chyba. Po přestávce navíc zvýšili na 2:0 a naše akcie tvrdě klesly. V dalším průběhu jsme si však vytvořili místy až drtivý tlak, úspěch se dostavil v 73. minutě, kdy Petr Frank nůžkami snížil. Následně Drahoš vyrovnal a my se snažili strhnout vítězství na naší stranu. Šance na to byly, ale nakonec si vezeme jen bod,“ glosoval dolnoújezdský sekretář Jan Kabrhel.

Ostrými pálící Opatov v závěru podstatně vylepšil výhru a Bystrému je v patách

„Byl to pro nás zápas blbec,“ vyjádřil se svitavský kouč Martin Komoň po porážce rezervy v Letohradu. Byla totiž z kategorie zbytečných. „Do 25. minutě jsme měli čtyři čisté, dá se říci stoprocentní šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Naopak soupeř šel z ojedinělé, ale velmi pěkné střely do vedení. Nástup do druhého poločasu se nám nepovedl a rázem to bylo 3:0. Přeskupili jsme řady a ještě zabojovali, dostali jsme se na rozdíl jediného gólu, ale více nestihli. Domácí určitě nebyli lepší, ale fotbal není krasobruslení a my jsme doplatili na špatnou produktivitu v prvním poločase,“ uvedl Komoň.

12. KOLO: FC Jiskra 2008 – Tatenice 3:2 (2:1). Branky: Pasker, Kaplan, Hnátnický – Werner, M. Knápek z pen. Skuteč – Luže 1:0 (1:0). Branka: Novotný. Letohrad B – Svitavy B 3:2 (1:0). Branky: Filip 2, Kadlec – D. Svoboda, Tůma. České Heřmanice – Zámrsk 3:1 (0:1). Branky: Michal Brychta 2 (obě z pen.), Bárta – Bálek. Prosetín – Proseč 2:2 (1:1). Branky: Marek, Spilko – vlastní (Šafránek), Mareš. Polička – Dolní Újezd 2:2 (1:0). Branky: Bureš, Krejčí – P. Frank, Drahoš. Ústí nad Orlicí B – Jablonné nad Orlicí 0:2 (0:1). Branky: Vágner 2.