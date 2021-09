To však v takových soubojích obvykle nic neznamená, což se znovu potvrdilo, soupeři se rozešli se ziskem bodu, což ani jednoho nadšením nenaplnilo.

Polička – Dolní Újezd 2:2

„Za normálních okolností bychom s bodem z domácího utkání spokojeni nebyli, ale v naší současné situaci musíme hledat pozitiva. Předvedená hra nebyla špatná, remízu bereme jako dobrý výsledek. Ne, že by nad ním člověk jásal, ale kvitujeme to,“ poznamenal vedoucí poličského mužstva Jarmil Andrle. Jeho tým se v prvním poločase převážně bránil aktivnímu soupeři. Sice se díky pohotovému Boháčkovi ujal vedení, ale Újezd do přestávky vývoj obrátil. Zkraje druhé půle ale znovu Boháček vyrovnal a stav 2:2 se přes snahu obou celků více nezměnil.

„Nošením dříví do lesa by bylo popisovat přínos Ondry Slaného v brance, který nás několikrát podržel. Ocenit musím i autora dvou branek Libora Boháčka. Je to přesně typ hráče, jaký v Poličce citelně chybí, totiž klasický útočník. Sice hrál doteď III. třídu, ale má na to, aby se stal postrachem obran v I. A třídě,“ je přesvědčen Jarmil Andrle.

V Dolním Újezdu vzali výsledek se smíšenými pocity. „Do poloviny prvního poločasu bylo otázkou času, kdy dáme gól, hráli jsme dobře a domácí nevěděli, kam dřív skočit. Z čistého nebe jsme prohrávali, ale nesložili se a otočili skóre na 1:2. Druhou půli jsme začali vlažně, moc se nám nedařila kombinace, naopak Polička se začala snažit a výsledkem byl vyrovnávací gól. Bod z venku se počítá, ale bylo i na víc. Druhý poločas se nám nevyvedl, ale kdo by si myslel, že po dvou venkovních kolech budeme mít čtyři body…,“ hodnotil klubový sekretář Jan Kabrhel.

Zámrsk – Svitavy B 2:0

S hodně rozpačitými dojmy se ze Zámrsku vrátila svitavská rezerva a nebylo to dáno jen porážkou bez vstřelené branky. „Moje obavy z průběhu utkání v Zámrsku se naplnily hned ve druhé minutě. Unikajícího Juříka na hranici velkého vápna zezadu doslova sestřelil domácí stoper, ale k překvapení všech, včetně trenéra domácích, se pokračovalo ve hře,“ zlobil se svitavský trenér Milan Janko.

A jakoby tenhle moment předznamenal další průběh střetnutí. „Domácí nás potom dvakrát nachytali ze standardních situací a tím rozhodli o výsledku. My kromě neudělené jasné červené pro hráče Zámrsku máme po výkonu rozhodčího další dva zraněné hráče. Ani jednou se přitom nepískal faul,“ zlobil se naštvaný kouč Janko.

8. KOLO: Rosice nad Labem – FC Jiskra 2008 1:0 (0:0). Branka: Gärtner. Polička – Dolní Újezd 2:2 (1:2). Branky: Boháček 2 – Drahoš, Štarman. Přelouč – Ústí nad Orlicí B 1:0 (0:0). Branka: Vančura. Libišany – Letohrad B 5:0 (2:0). Branky: Bukač 2 (1 z pen.), Bořke, Fidra, Rosendorf. Zámrsk – Svitavy B 2:0 (1:0). Branky: Novák, L. Houžvička. Tatenice – Žamberk 4:0 (3:0). Branky: Knápek 2, O. Tareš 2. Vysoké Mýto B – Lázně Bohdaneč 0:0 (0:0).