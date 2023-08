I. A TŘÍDA /FOTO, VIDEO/: Dva zápasy, deset vstřelených branek. Parádně vstoupil do nové sezony moravskotřebovský Slovan a do dalších týdnů si nasadil laťku svých výkonů pořádně vysoko. Při premiéře na domácím trávníku přehrál vcelku přesvědčivě slatiňanského nováčka. Jediným dalším týmem se dvěma výhrami na kontě je po druhém kole Zámrsk, a to díky výhře v Králíkách.

Sokol Dolní Újezd vs. TJ Jablonné nad Orlicí. | Video: Radek Halva

Moravskotřebovští ukázali soupeři hned ze začátku, zač toho bude loket, spolupráce Lexman – Lexmaul znamenala rychlé vedení po necelých osmi minutách. Nadále se hrálo za převahy domácích, ale do poločasu se stav nezměnil a brzy po pauze přišla studená sprcha, když dorážka Koblasy znamenala vyrovnání na 1:1. Slovan však zareagoval příkladně, ihned vystupňoval herní aktivitu a záhy sklidil gólové ovoce. Faul na Lexmana ve vápně potrestal z penalty Lebiš a v závěru vylepšili skóre zblízka zakončující Bambušek a s pomocí tyče potom završil skóre ten, kdo ho otevřel, tedy Lexmaul. Domácí prokázali svoji ofenzivní sílu a zaslouženě brali druhou výhru.

FOTOGALERIE: Zaplať Bůh za třetí branku. Padla v době, kdy měl soupeř navrch

V horkém nedělním odpoledni se v Dolním Újezdu hrál zajímavý, rušný a z obou stran ofenzivně laděný fotbal. V prvním poločase byl bezgólový, byť za delší konec pomyslného provazu tahali domácí hráči, ale v zakončení si s přesností nepotykali. Po změně stran začali více kousat hosté z Jablonného, ale s produktivitou na tom byli podobně, když svoje si do dění na hřišti samozřejmě řekli i oba výborní gólmani: jak Pravec, tak Kyryk. Jeho kouzlo odčaroval po pěkné akci Drahoš po hodině hry, ale újezdský náskok dlouho nepřežil, protože povedená souhra soupeře znamenala brzké vyrovnání z kopačky Vágnera. Oba rivalové chtěli tři body a partie byla otevřená až do konce, ale smírné skóre nedoznalo do závěrečného hvizdu změny.

V minulé sezoně ústecká rezerva derby s Českými Heřmanicemi dvakrát jasně prohrála, ale časy se změnily. Ukázalo se, že i při termínové kolizi se zápasem divizního týmu je béčko schopné uspět. Jedinou trefou zápasu o tom rozhodl Rejda, kterému připravil snadnou střeleckou pozici svým průnikem a ideální přihrávkou Mikulecký. Hosté se vyrovnali i se zraněním gólmana Hortlíka, jehož v závěru první půle nahradil z pole M. Krátký a po změně stran odolal za pomoci dobře fungující defenzívy veškeré heřmanické snaze o vyrovnání.

Druhé výhry pro Morašice a Mladějov. Újezdské derby svého vítěze nepoznalo

Hodně špatný start do soutěže zažívá béčko Letohradu. Před týdnem fasovalo od Moravské Třebové „šestku“, nyní ve Skutči si náladu nikterak nevylepšilo. Dojelo si tam pro další hladkou porážku, rozhodnuto o osudu střetnutí bylo prakticky do poločasu.

Mikuláš Cvik byl hrdinou obnovené „átřídní“ premiéry na rekonstruovaném stadionu v Žamberku. O vítězství 3:0 se postaral sám. Poprvé utekl svitavské obraně po pár desítkách sekund, obešel gólmana Poláka, „narazil“ si o tyčku a z dorážky poslal svůj tým do vedení. Hosté měli sice v dalších minutách balon častěji pod kontrolou, ale do vyložených příležitostí se nedostávali. Cvik naopak ano a po přestávce v rozmezí osmi minut zápas definitivně rozhodl. Dával přitom dokonalé školení, jak si poradil se samostatným únikem na brankáře.

Zámrsk drží krok s Moravskou Třebovou díky vítězství v Králíkách nad tamním FC Jiskra 2008. Domácím utekl začátek utkání, hned v první minutě nechali pohodlně zakončovat Jiráského a posadili soupeře na koně. Ten v dalším průběhu odskočil na rozdíl tří branek, korekce Matoulka z pokutového kopu a vyloučení hostujícího Nováka po druhé žluté kartě sice zdramatizovaly závěr, ale na výsledku duelu se nic více nezměnilo.

Konkurs na šamana, který odčaruje branku soupeře. Vysoké Mýto na gólovém suchu

V úplné koncovce souboje s Prosečí vybojovala první vítězství v sezoně Polička a znovu dokumentovala, co je o ní známo delší dobu, totiž, že doma jí to jde podstatně lépe než venku. „Byl to vyrovnaný fotbal, hra se přelévala na obě strany, spíše asi remízový zápas. Tak, jak se od nás odklonilo štěstí minulý týden ve Slatiňanech, kde jsme inkasovali opravdu smolné góly, tak tentokrát stálo na naší straně. V 86. minutě se nám po rohovém kopu podařilo ze závaru propálit chumel hráčů. Z protiútoku mohli hosté vyrovnat, ale na zadní tyči netrefili poloprázdnou branku. Pojistku jsme přidali z penalty v nastaveném čase. Bylo to těžké utkání s dobrým soupeřem, v úmorném vedru ze sebe obě mužstva vydala spoustu sil. Tři body jsou pro nás hodně cenné,“ uvedl vedoucí poličského týmu František Švec.

I. A TŘÍDA – 3. KOLO: Moravská Třebová – Slatiňany 4:1 (1:0). Branky: Lexmaul 2, Lebiš z pen., Bambušek – Koblasa. FC Jiskra 2008 – Zámrsk 1:3 (0:2). Branky: Matoulek z pen. – Jiráský 2, Rožek. Žamberk – Svitavy B 3:0 (1:0). Branky: Cvik 3. České Heřmanice – Ústí nad Orlicí B 0:1 (0:1). Branka: Rejda. Dolní Újezd – Jablonné nad Orlicí 1:1 (0:0). Branky: Drahoš – Vágner. Polička – Proseč 2:0 (0:0). Branky: Švec, Mužík z pen. Skuteč – Letohrad B 4:1 (2:0). Branky: Dostál 3, Čermák 2 – Pokorný.