Ze sestavy, která v litomyšlských barvách v uplynulých sezonách pravidelně bojovala v popředí přeborové tabulky, zůstaly v prvním mistráku dva hráči (M. Hašek, L. Severa). S nimi naskočili čtyři přecházející dorostenci a jeden stávající, a dále čtveřice nových tváří, ale s nulovými zkušenostmi z krajského přeboru. Takže není divu, že před duelem s nováčkem z Ústí nad Orlicí, kteří přivezl i několik borců z áčkového kádru, panovaly mezi příznivci Jiskry značné obavy. Nakonec ale nově sestavený kolektiv svoji roli ustál se ctí, zápas takticky zvládl a i když dvakrát přišel o těsné vedení, tak si bodový zisk zasloužil.

„Do nového ročníku jsme nastoupili v silně omlazené základní sestavě, a to se čtyřmi hráči ročníku narození 2005 a jedním 2006. Před utkáním jsme si jasně nastavili taktiku, s jakou bychom chtěli zápas odehrát, a tu se nám dařilo naplňovat. Během prvních deseti minut z kluků opadla počáteční nervozita, rozkoukali se na hřišti a plnili všechno tak, jak jsme si řekli, až do posledních minut. Výsledkem byla remíza 2:2, kterou bereme a která nám dává motivaci k dalšímu zlepšení. Musím poděkovat celému týmu za zvládnutý vstup do mistrovské soutěže,“ uvedl hrající trenér Jiskry Martin Hašek.

Do Moravské Třebové se po roce vrátil krajský přebor. V sobotním dopoledni byl k vidění svižný fotbal, více brankových příležitostí měli domácí fotbalisté, kteří nakonec odpor dalšího nováčka ze Skutče zlomili. Rozhodl nový muž v jejich sestavě Patrik Kaláb na konci dobře sehraného rychlého protiútoku.

„První duel jsme zvládli a připsali si cenné tři body do tabulky. V prvním poločase jsme předvedli několik pěkných fotbalových akcí, ale skórovali bohužel pouze jednou, což drželo soupeře ve hře. Do druhé části vstoupili lépe hosté, kterým se podařilo vyrovnat, a to jak skóre, tak hru v poli. My jsme ale dokázali reagovat a v 73. minutě vstřelit rozdílovou branku a vedení potom nepustili. Vzhledem k průběhu utkání jsme si vítězství zasloužili, štěstí se nakonec přiklonilo na správnou stranu. Jedinou kaňkou bylo zranění Pavla Lexmana, které si vyžádalo třídenní hospitalizaci v nemocnici s otřesem mozku po nešťastném střetu s protihráčem. Všichni mu přejeme brzký návrat na zelený pažit,“ okomentoval duel moravskotřebovský kouč Petr Václavek.

Svitavští fanoušci byli zvědavi, v jakém světle se představí jejich mužstvo pod vedením nového trenéra Romana Pražáka. Obvykle houževnatý Prosetín však domácím fotbalistům slabým výkonem roli usnadnil. Od začátku na hřišti jasně dominovali a půltucet nastřílených branek byl vzhledem k množství jejich vyložených šancí pro soupeře ještě dost lichotivým výsledkem.

„Na protivníka jsme od začátku vletěli s velkým elánem a brzy začaly do jeho sítě padat góly. Aktivní Králíček nejprve obešel obránce i gólmana a otevřel účet, o chvíli později byl ve vápně faulován a nařízenou penaltu proměnil Ehrenberger. Stejný hráč ve 25. minutě po spolupráci s Hýblem a Králíčkem zvyšoval na 3:0 a dá se říci, že tím bylo o osudu zápasu rozhodnuto. Také po změně stran jsme měli neustále herně navrch a přišly další trefy po dorážce Palatky, individuální akci Králíčka a přesně umístěné střele Horáka. A další velké šance navíc zůstaly nevyužity, výhra byla lehčí, než jsme čekali. Jediným kazem střetnutí bylo nucené střídání Ehrenbergera kvůli zraněnému kotníku. Teprve uvidíme, na jak dlouho vypadne,“ řekl k zápasu vedoucí mužstva Oldřich Palla.