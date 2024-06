Podruhé v historii se vyvrcholení krajského fotbalového poháru odehraje v luxusním prostředí pardubického ligového svatostánku. Po loňské vydařené premiéře, kterou obstaralo finálové střetnutí mezi Libišany a Lázněmi Bohdaneč (3:0) doznal letos boj o hejtmanovu trofej zcela odlišného obsazení. Ve čtvrtek v 18 hodin vypukne očekávaná bitva mezi fotbalisty TJ Svitavy a FK Česká Třebová. O předzápas se od 15.30 postarají starší žáci SK Polička a FO Lanškroun.

Vzpomínka na finále Poháru hejtmana v roce 2024. Libišany (v červeném) tehdy porazily Lázně Bohdaneč. | Video: Tomáš Mach

„Loni jsme si to vyzkoušeli a vyšlo to na výbornou. Hrálo se v pěkné kulise, pozvali jsme partnery krajského fotbalového svazu a našich soutěží, celá akce měla důstojnou atmosféru a byla zdařila jak po sportovní, tak i společenské stránce. Věřím, že se to letos opět povede, moc se těším,“ říká předseda KFS Pardubice René Živný.

Pozvána na finále krajských fotbalových pohárů.Zdroj: KFS PardubiceSouboj Svitav a České Třebové slibuje napínavou bitvu nemající zřetelného favorita. Oba soupeři bojují na špici krajského přeboru, Svitavští jsou dokonce dvě kola před koncem nejblíže k zisku přebornického titulu. Nedávný vzájemný zápas, v němž padlo šest branek a českotřebovský tým dotáhl třígólovou ztrátu, názorně dokumentoval, že se tyto celky umí postarat o divácky velmi atraktivní podívanou, které by měla ligové aréně bezesporu slušet.

„Když už jsme si účast ve finále přes čtyři kola vybojovali, tak se porveme o vítězství. Je to pro nás vrchol zatím úspěšné jarní části,“ říká vedoucí svitavského mužstva Oldřich Palla. „Jsme si samozřejmě vědomi síly a aktuální formy soupeře, ke kterému chováme respekt, ostatně nás o tom přesvědčil v nedávném mistrovském zápase. Nic to však nemění na tom, že jedeme s cílem udělat radost sobě i našim příznivcům. Na finále se připravujeme zodpovědně, měli bychom být v kompletním složení,“ informoval Palla.

Také z České Třebové zaznívají hlasy plné na jedné straně vědomí kvalit protivníka, na druhé však odhodlání uspět. „Ve finále se střetneme podle mého názoru s nejlepším týmem krajského přeboru. Ke Svitavským chováme respekt, ale nikoli strach. Chceme se vyvarovat chyb, kterých jsme se dopustili v jarním vzájemném utkání, kde jsme inkasovali třikrát za pětadvacet minut a museli dotahovat výsledek,“ poznamenal trenér František Dvořák ml. „Pro celý náš klub i pro samotné hráče je to vyvrcholení úspěšné sezony, kterou bychom rádi završili úspěchem ve finále. Do utkání nastupujeme sice s některými absencemi, ale s maximálním úsilím pokusit se získat trofej,“ dodal třebovský kormidelník.

Finálové utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje bude řídit trio rozhodčích ve složení: Vojtěch Filipi – Jan Flídr, Ondřej Pečinka.

Cesta TJ Svitavy do finále:

– Moravská Třebová 4:4, pen. 3:1. Branky: Bednár, vlastní (Šmerda), vlastní (Bubela), Juřík.

– Litomyšl 1:0. Branka: Králíček.

– Heřmanův Městec 1:0. Branka: Ehrenberger.

– Choceň 1:0. Branka: Ehrenberger

Cesta FK Česká Třebová do finále:

– Kunčina 3:0 (kont.).

– Bystré 3:0. Branky: Kolář, Fric, Barbořák.

– Horní Ředice 2:2, pen. 5:4. Branky: Vaňous, Polášek.

– Libišany 7:1. Branky: Vaňous 3, Grepl, Novotný, Borek, Kovář.